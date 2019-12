Tolvai Reni pár méterre volt Lady Gagától

Videót is készített róla.

Tolvai Reni jelenleg Los Angeles-ben van, ha meg már ott volt, elment ő is megnézni közelről Lady Gagát. A világsztárt a The Glove előtt lehetett szemügyre venni tegnap, ahol új sminktermékeket gyártó cégének, a Haus Labs-nak ünnepelték egy pop-up rendezvény keretei közt a termékmegjelenéseit, aki pedig elég türelmes volt és ott állt a hely előtt, az megnézhette, ahogy besétál. Tolvai is ott volt, Instagram-sztorijai alapján pedig türelmesen ki is várta Gagát, a megérkezéséről pedig videót is posztolt.

