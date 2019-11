Heidi Klum idén is megnyerte a Halloweent

Már több évtizedes hagyománya van annak lassan, hogy Heidi Klum minden évben magasan nyeri a Halloweent a legtökéletesebb jelmezzel. Valaki meg is jegyezte, hogy minden Halloweenkor arra gondol, hogy a híresség asszisztense valószínűleg éppen pánikrohammal küzd.

Idén pedig sikerült minden eddigit überelnie. A jelmeze ugyanis a legijesztőbb dolog, amit idén láthatsz. Nem lehetett könnyű vele egy térségben bulizni, gyakorlatilag a pokolból mászott elő ez a valami, aminek öltözött.

Egyébként a bátrak számára Klum apró kis videókban dokumentálta is Twitteren az átalakulását.

Watch our #HeidiKlumHalloween livestream at 4pm ET on #AmazonLive ! @PrimeVideo 🎃👻 https://t.co/9XVdxY1Ja2 pic.twitter.com/L62jYa8xJZ



Szegény Bill Kaulitz.

My real husband plus my tv husband came to visit me @amazon @timgunn #heidiklumhalloween2019 #heidiklumhalloween ❤️❤️ pic.twitter.com/oAzZEv85eT

— Heidi Klum (@heidiklum) 2019. október 31.