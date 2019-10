Már Ansel Elgort is Kanye West zenés miséjére jár

A fiatal színész önkívületi állapotban ugrált a rapper miséjén.

Elég sok híresség beállt már Kanye West mögé, aki újabban azzal tűnik fel, hogy celeblelkészként dolgozik minden vasárnap, miséket celebrálva.

Nemrég a rappelést is majdnem abbahagyta, merthogy az az ördög zenéje.

Legutóbb amúgy Brad Pitt-tet húzta be az egyik ilyen istentiszteletre, most pedig Ansel Elgortot sikerült, akit többek között a Csillagainkban a hiba vagy a Nyomd, bébi, nyomd című filmekből ismerhetünk. A TMZ szúrta ki, hogy Elgort hatalmas áhítattal táncolt West zenéjére, amit ITT meg is tudtok nézni.

Kiemelt kép: John Lamparski/WireImage