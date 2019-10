Alec Baldwint 12 ezres buszjeggyel húzta le egy csaló az ingyenes Szabadság-szobor hajókázásra

Tanulság: az utcán senkitől ne vegyél semmit.

Pedig Alec Baldwinék csak egy szép családi délutánt akartak eltölteni a gyerekekkel, aztán mi lett belőle? Marha nagy idegeskedés. Merthogy klasszik becsapás áldozata lett a színész és a családja, ugyanis úgy döntöttek, kihajókáznak a Szabadság-szoborhoz, emiatt

az utcán vettek hajójegyet egy ismeretlen járókelőtől, aki azokat árulta.

40 dollárt kért, azaz kicsivel több mint 12 ezer forintot. Aztán kiderült, hogy amúgy buszjegyek voltak New Jersey-be, szóval ment is a bosszankodás. A dologban az a pláne, hogy a Szabadság-szoborhoz ingyenes a hajózás, mivel a kompokról tök jó a kilátás. Végül ők is így tettek, és felugrottak a leghamarabb induló kompra, amin wi-fi is van.

Baldwin aztán Instagramon panaszkodott:

A Szabadság-szoborhoz indultunk: én, Hilaria Baldwin (a két eszes New York-i) meg a gyerekek. Jegyeket vettünk a hajóútra, de New Jersey-be tartó buszjegyeket kaptunk. Nem viccelek. Fizettünk, aztán olvastuk, mi van rajta. SENKI NEM EMLÍTETTE A KIBASZOTT NEW JERSEY-T! Ez egy csúnya átverés, menjetek komppal. Az a legjobb lehetőség.

A bejegyzés megtekintése az Instagramon Hilaria Thomas Baldwin (@hilariabaldwin) által megosztott bejegyzés, Okt 6., 2019, időpont: 12:37 (PDT időzóna szerint)

A kilátás ilyen a komp belsejéből:

A bejegyzés megtekintése az Instagramon Staten Island Ferry (@statenislandferry) által megosztott bejegyzés, Júl 28., 2019, időpont: 9:00 (PDT időzóna szerint)

