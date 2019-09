Kim Kardashian törölt egy képet a dühös Kanye West rajongók miatt

Feltöltötte, majd gyorsan meggondolta magát.

A Mirror vette észre, hogy Kim Kardashian feltöltött egy romantikus képet, amin a parton smárolnak Kanye Westtel, aztán rögtön törölte is. Az okai pedig elég nyilvánvalóak.

Kardashian volt az első, aki utalásokat tett arra, hogy férjének hamarosan új lemeze volt egy Instázott dátummal és dallistával. Később aztán West is megerősítette, hogy 27-én, vagyis pénteken érkezik az új albuma.

A bejegyzés megtekintése az Instagramon 🙏🏼 9.27.19 🙏🏼 Kim Kardashian West (@kimkardashian) által megosztott bejegyzés, Aug 29., 2019, időpont: 7:24 (PDT időzóna szerint)

A rajongók pedig várták, aztán csak nem jött ki az album, pedig Kardashian a sztorijai közt még egy visszaszámlálót is megosztott péntekig. Később aztán szintén ő posztolta pénteken, hogy vasárnap, vagyis ma érkezik az új lemez. A cikk írásának pillanatában egyébként még mindig nem jött ki. Szóval valószínűleg azért törölte Kardashian a fotót, mert a kommentszekciót elárasztották a dühös Kanye rajongók, hogy hol van már az a fránya lemez. Egyébként tavaly ugyanezt eljátszotta West, Yandhi című lemeze azóta se jelent meg, bár különböző nyers verziói kiszivárogtak a netre. Most azért valószínűbb, hogy kijön majd a Jesus Is King címre keresztelt gospellemeze, ugyanis a rapper már lejátszotta közönség előtt.

Kiemelt kép: Raymond Hall/GC Images