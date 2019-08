Brie Larson musicalszerepre gyúrhat, mert megint nagyot énekelt egy Miley-dallal

Megint bedobott egy videót, amitől robbant a net.

Párszor már mi is beszámoltunk Brie Larson énekesi tehetségéről, ugyanis párszor már megcsillogtatta hangját az Instagram-oldalán, legutóbb egy Ariana Grande-dallal. Most Miley Cyrus slágerét, a Slide Away-t dolgozta fel egy gitárral, amit lentebb meg is hallgathattok.

Elég erősre sikeredett, szóval itt az ideje, hogy Hollywood dobjon neki egy musicalszerepet:

🎥 Brie Larson via Instagram stories pic.twitter.com/DbwKjyjKY0 — Brie Larson Archives (@brielarsoncom) August 27, 2019

Kiemelt kép: Suhaimi Abdullah/Getty Images