1990-es Whitney Houston-dalt dolgozott fel Kygo, videoklip is van hozzá

A norvég DJ-t érte az a megtiszteltetés, hogy újradolgozza ezt a közel 30 éves dalt.

Kijött a videoklip Kygo és Whitney Houston közös dalához, ami a Higher Love címet viseli. A szerzemény nem új, viszont 1990 óta viszonylag kevesen hallhatták, ugyanis bónuszdal volt az énekesnő I’m Your Baby Tonight című lemezén.

A dal eredeti szerzője Steve Winwood volt, ő 1986-ban vette fel a slágert, most Kygo megkapta a jogokat Whitney sógornőjétől, Pat Houstontól, aki amúgy a menedzsere is volt. A dalhoz készült egy videoklip is, ami követi a mai trendeket, azaz a ’80-as évek világával támad:

Kiemelt kép: YouTube