Az évek során megváltozott Beyoncé hangja

Köze van a terhességhez és van rá tudományos magyarázat.

Feltűnt, hogy az évek során Beyoncé pár fokkal mélyebben énekel, gyakran mélyebb hangokat kiadva, mint bármikor korábban, továbbá már nem énekel újabb lemezein annyi magas hangot, mint korábban? Egy youtubernek, O’Neil Geraldnak tűnt fel, aki megmutatja vizuálisan is, zongorán, hogy fokozatosan egyre mélyebb lett Beyoncé hangja a lemezein, továbbá sokkal nehezebb számára nagyon mély és nagyon magas hangok közt váltani. Nyilván ennek köze van az eltelt időnek és az öregedésnek is, ugyanakkor ahogy azt a videóban is megemlíti, a Sussexi Egyetem kutatást végzet egy kutatást, ami azzal az eredménnyel zárult, hogy a nőknek mélyebb lesz a hangjuk szülés után, Beyoncé pedig ugye már három gyerek anyja, ráadásul ikreivel több olyan probléma is felmerült, ami fizikailag hatással lehetett a hangszínére. Szóval ha esetleg feltűnik, hogy valakinek szülés után elkezd mélyebb lenni szép lassan a hangja, akkor valószínűleg nem te hallod rosszul.

Kiemelt kép: Kevin Mazur/Getty Images, Global Citizen Festival: Mandela 100