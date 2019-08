Régen a szex is jobb volt, most már előjáték sincs

Az ellaposodott szex nemcsak az idősebb generáció problémája, hanem a huszonéveseknél is gond lehet. Olvasónknak segítünk abban, hogyan közeledjenek egymással újra a partnerével, és ha neked is van kérdésed a szexről, ha nincs elég információd a témában, akkor várjuk a leveled a timea.sereg@24.hu email címre, ahol szexuálterapeuta válaszol a leveledre.

Három éve vagyunk együtt a pasimmal, másfél éve szülők nélkül élünk, csak ketten. Ma már semmi nem az, ami régen volt. Először a szex változott meg a kapcsolatunkban, régen hosszabb ideig tartott, néha több órán át voltunk együtt, sok-sok előjátékkal, izgalmakkal. Most nincs előjáték, maximum 15 percig tart az egész, és pár percnyi orális szex előzi meg. Folyton csak a lényegre tér, és amikor érzi, hogy kicsit nedvesedek, azonnal belémhatol. Céloztam már arra, hogy ez nekem fáj, de nem érdekli szerintem. Sokszor el kell ismételnem, amikor már nagyon fáj, van, hogy hozza a síkosítót, de azzal sem az igazi. A szexben sokszor el sem élvezek, titokban az önkielégítés mellett döntök, ha nincs itthon. Nem akarom megbántani, és nem is merem neki megmondani. Gondoltam már arra, hogy beszerzek egy-két játékot a szexhez, de félek, hogy nem tetszene neki – korábban szex társasjátékot akartam venni, de emiatt azt hitte, hogy rossz az ágyban. Ez az első komoly kapcsolatom, és szeretném felfedezni a szexualitás minden szegletét: szabadban vagy egyéb izgalmas helyeken, játékokkal is. Közös programokra már nem jön el velem, és nem értem, mi velem a baj. Folyton azzal jön, hogy fáradt, pedig egy munkahelyen dolgozunk, külön műszakban, tudom, mi a helyzet bent. Megrémültem attól, hogy unalmas vagyok neki, félek, hogy meg fog csalni, volt egy kolléganője, akivel írogattak egymásnak, észrevettem, hogy van valami, mert megváltozott, amikor munkába ment. Mindketten huszonévesek vagyunk, de úgy élünk, mint a nyugdíjasok. Mit tudok tenni azért, hogy valami megváltozzon?

Az olvasói levelet Katalintól kaptuk, aki a párkapcsolatában pontosan azt az utat járja be, amit sokan mások: az első három év a nagy próbatélelekről szól.

Mit lehet tenni?

Az első három évben a párkapcsolat több szakaszon megy át, és az összeköltözés rendesen meg tudja bonyolítani az addig jól működő kapcsolatot. A szexuális élet eleinte varázslatos, sőt, még az összeköltözés első hónapjaiban is minden jól működik, aztán lecsillapodnak a vágyak, és elkezdődik a közös élet, a szürke hétköznapokkal, a számlák fizetésével, a bevásárlással és egyebekkel. Ez óriási felelősséget is jelent, mindkét fél részéről, hiszen a kapcsolat mélyül, és ezzel együtt természetszerűen a szenvedélyes érzelmek csillapodnak.

Az elköteleződés erősebb lesz, és bár látszólag úgy tűnhet, mintha a partner nem kívánna, nem szeretne, de ez nincs így, sőt: az elköteleződés erőteljesebb, mint valaha. A szexuális élet tehát minden pár életében megváltozik az első három évben, és a saját élettér kialakítása mellett a közös életet is újra be kell gyakorolni, alkalmazkodnunk kell egymáshoz. Sok pár elköveti azt a hibát, hogy a szexet estére tartogatják, amikor mindketten fáradtak, épphogy beestek az ágyba, és semmilyen felvezetéssel nekiesnek egymásnak, csakhogy letudják házastársi kötelességüket. Gyakori, hogy a koreográfia is ugyanaz, heti egyszer vagy kétszer minden ugyanabban a sorrendben történik, és elmarad minden olyan, ami korábban nagyon jó volt.

A megoldás az, hogy az alapoktól kellene kezdeni, azaz randizgatással, napközbeni találkákkal, közös ebéddel, kávézással például. A kívánságcetliket is ajánlom, mindenki írjon 1-1 kívánságot egy papírra, és húzzák ki egymáséit: teljesítsék egy meghatározott időn belül. A kívánság nem lehet szexuális tartalmú, sem anyagi jellegű.

Az erotikusabb légkör megteremtését is javaslom, ezt például a fürdetéssel is meg lehet oldani, olvasónk a partnerét fürdesse meg, gyertyafényben, szivaccsal. Ő maga ne feküdjön a kádba, hanem egy egyszerű fehér ruhában, ami mindent takar, mossa végig a partnere testét – igen, ott is. Semmiképp ne menjen be mellé, mondja meg neki, hogy ez most csak róla szól, nem kölcsönös. A szexi fehérneműket, lakkcuccokat és egyebeket kerülni kellene, feltehetően a partnerben nagy a megfelelési vágy, és ha ilyesmit lát, akkor elijeszti, megfutamodik attól, hogy most azonnal teljesíteni kell. A legtöbb férfit ez a megfelelési vágy tolja el a szextől, meg kell felelniük a munkahelyükön, a család felé, anyagilag és még otthon is lehetőleg minden nap 100%-ban legyenek férfiak. A szerényebb, félénkebb, gátlásosabb férfiak, akik nehezen fejezik az érzelmeiket ezt így együtt komoly stresszként is megélhetik, ez is gátja lehet annak, hogyha a szex ellaposodott, unalmassá vált.

Ezek mellett a legfontosabb, ami a levél soraiból kiolvasható, hogy olvasónknak önbizalom problémái vannak, úgy érzi, nem elég jó a partnerének, hogy talán másvalaki érdekli. Ezt fontos lenne orvosolni, mégpedig azzal, ha hetente egy estét külön töltenének: olvasónk keressen valamilyen mozgást, hobbit, amin keresztül sikerélményt élhet meg. Legyenek céljai, tűzze ki maga elé, hogy félmaratont fut vagy valami mást, és tegyen minden héten ezért a célért. A mindennapokban kevés visszajelzést kapunk arról, miben vagyunk jók, általában a hibákat szólják meg a munkahelyeken is. Fontos megtalálni az egyensúlyt a saját életünkben, hogy harmóniában és szeretetben éljünk önmagunkkal.

Kiemelt kép: 24.hu/Besenyei Violetta