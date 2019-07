Millie Bobby Brown épp Harrison Ford Csillagok háborúja utáni karrierjét idézi meg

A Stranger Things fiatal színésznője pillanatok alatt robbant be Hollywoodba, nyilván nem véletlenül: amellett, hogy a Duffer-testvérek sorozata kasszasiker lett, Millie Bobby Brown is igazolta, ő nemcsak egy „aranyos kislány a szörnyes szériában”, hanem kiváló színésznő, aki azóta sorra kapja a szerepeket az álomgyár szuperprodukcióiban. A Stranger Things többi gyerekszínésze nem járt ennyire jól, így picit a Csillagok háborúja szereplői jutnak eszünkbe, mert Harrison Fordon kívül nem sokan csináltak maguknak nagyívű karriert.

Han Solo vagyok, az Ezeréves Sólyom kapitánya, és az egyetlen színész, akinek lesz karrierje ezután a film után

– hangzik el a Family Guy rajzfilmsorozat hatodik évadának legelső epizódjában, amiben a Csillagok háborúját parodizálták a készítők. A Harrison Fordra való reflektálás nyilván erős, de ez teljesen megszokott Seth MacFarlane-től és az írói csapattól. Ha belegondolunk, nagyon nem rugaszkodtak el a valóságtól, mert tény: Fordon kívül semelyik Star Wars-színész nem csinált komolyabb karriert Hollywoodban.

A Family Guy csak kimondta, amit mindenki gondol

Míg Mark Hamillt az alkohol térítette másfajta útra (de aztán szépen visszakapaszkodott szinkronmunkáival), addig Carrie Fishert a drogok, Billy Dee Williams pedig főként B-filmes karriert tudhat maga mögött napjainkra. Egyébként mindenkinek adott lett volna a lehetőség a nagyívű karrierre:

Fisher kimondottan szép nőnek számított Hollywoodban, 1990-ig kapkodtak is érte a stúdiók, majd a drog teljesen ellehetetlenítette,

Hamillt teljesen beskatulyázták Luke Skywalkerként, amiből igazán csak a gonosz karakterek szinkronizálásával tudott kitörni,

Dee Williams pedig nem volt kifejezetten nagy sztár a Star Wars-filmek alatt sem, inkább mellékszereplő volt nagyobb produkciókban is.

Fordban viszont minden megvolt: karizma, humor, tehetség, lelógott a vászonról már 1977-ben, a Csillagok háborúja első részében is. Tom Selleck nem ért rá Indiana Jones-t forgatni, így Ford megkapta a következő ikonikus szerepet George Lucastól és Steven Spielbergtől. A sor pedig így folytatódott tovább egészen addig, míg a színész felért Hollywood csúcsára, és a legjobban fizetett sztár lett belőle.

Ebben nagy segítségre volt a humora, ami embertelen mennyiségű szarkazmusra és iróniára épül, gyakorlatilag egyedivé téve Fordot, mert ezt a fajta lazaságot, amit mondjuk, Han Solo szerepében elővett, továbbvitte az életben is. De nem volt nehéz, mert stílusban nagyjából az életben is pont olyan volt, mint az űrpilóta.

A Stranger Things tinisztárjai hasonló úton járnak

A Duffer-testvérek 2017-ben óriásit robbantottak a Stranger Things című, ’80-as évekbe ültetett sci-fivel, ami igazából egy hatalmas amerikai popkultúra előtti tisztelgetés – felhúzva némi misztikummal átitatott sztorira. Ehhez hozzácsapódott a gyerekszínészek közel tízpontos játéka, ami persze nagyrészt a szövegkönyvnek és Dufferék stílusának volt köszönhető, de ne vegyük el a dicséretet a Millie Bobby Brown vezette fiatal csapattól, akik jól érzékeltetik: lehet, hogy Hollywood bajban van kreativitás szempontjából, de olyan gyerekszínészeket képes kinevelni, akik idősebb kollégáikat is lepipálják néha-néha.

Az utóbbi évekből Andrés Muschietti Az című horrorjának sikerült ennyire jól a gyerek-castingja (még átfedés is van az egyik szereplő esetében a két alkotás között), ugyanis az alábbi fotón ott ácsorog az a Finn Wolfhard, aki a rémületes, bohócos filmben is szerepelt.

A fenti kép szereplői közül nem mindenkinek jelentett ugródeszkát a Stranger Things, mert például Gaten Matarazzót, Caleb McLaughlint és Noah Schnappot megismerte a fél világ, de ezzel párhuzamosan nem indultak meg hatalmas ütemben Hollywood tetejére. Néhány kisebb szereppel megtalálták őket, mert a sorozat nyilván jelentett ennyit a CV-jükben, viszont a hatalmas áttörésre ők még várnak. Hogy ebben a tehetségük vagy a karizmájuk játszik inkább közre, nehéz kérdés, de kétségtelen, hogy

Millie Bobby Brown járt a legjobban a Duffer-tesók szériájával, mert azóta nehéz elképzelni olyan hollywoodi szuperprodukciót, tévés show-t, ahol nem ő jut a casting-szakemberek, műsorkészítők eszébe.

Erre bőven rá is szolgált Bobby Brown, mert a sorozat kezdete óta 19 különböző díjra jelölték már játéka miatt, amiből kilencet be is zsebelt. Emellett tulajdonképpen főszerep jutott neki a 2019-es Godzilla II – A szörnyek királya című filmben, de ennek folytatásában, a 2020-ban érkező Godzilla vs. Kongban is viszontláthatjuk majd. Ezek pedig igazi megaprodukciók, mind a büdzsét, mind pedig a filmeket övező hype-ot nézve. A színésznő egész egyszerűen jelenség lett Hollywoodban.

Felbukkant a Maroon 5 Girls Like You című klipjében, ahol egy csomó női világsztár mellett szerepelt, és gyakorlatilag a late-night show-k arca lett rövid időn belül. Bobby Brown extrovertált személyiségének és a vásznat betöltő önbizalmának egy tizede elég lenne mindenkinek, hogy ne legyen senkinél probléma az alacsony önbecsülés. De tényleg, viszonylag fiatalon lenyomott Jimmy Fallonnál egy irtózatosan nehéz Nicki Minaj-rappet, amire aztán rá is játszottak egy év múlva ugyanott.

Aztán csodálkozunk, hogy egymást ütik-verik a műsorkészítők egy-egy meghívás jogáért cserébe.

Az ugyanakkor szintén igaz, hogy Finn Wolfhardt is sokat nyert színészi szempontból a sorozattal. Mint írtuk, ő a Muschietti-féle Azban kapott jól megírt szerepet, természetesen mind a két epizódra, majd a Szellemirtók közelgő folytatásába is castingolták a tizenhat éves színészt. Inkább az amolyan vicceskedő okostojás szerepeket osztják rá, ami nem feltétlenül baj, de ő közel sem akkora sztár, mint a gyakorlatilag erre születő Bobby Brown.

Rajta persze a szülei is látták, hogy a cuki külső mögött tehetség is rejlik, így gyorsan Amerikába költöztek brit földről, hogy a filmstúdiók majd licitálhassanak a kislány aláírására. Pont így lett, már a Stranger Things előtt hírnévre tett szert, Dufferék épp ezért főszereplővé is tették a sorozatban.

Mindenki érzi rajta, hogy középpontba való, akárcsak Ford esetében, így az ENSZ jószolgálati nagykövetévé választották Bobby Brownt.

Ezek mellett aggasztó dolgok is történnek a színésznővel, mert hát gyerekszínész, akire jobban kellene figyelni, ismerve Hollywoodot, úgyhogy azoknak, akik féltik Bobby Brownt, itt egy részletes írásunk korábbról, amiben Drake-kel való fura kapcsolatát elemeztük ki.

Azért a Stranger Things 2016-os premierje óta már eltelt némi idő , ennyiből is tisztán látszik: Wolfhard kivételével – aki ugyan egy-két nagy produkcióban kapott szerepet – egyedül Millie Bobby Brown az, aki komoly karriert tudott elindítani a sorozatnak köszönhetően. Ebben pedig kétségtelenül Harrison Fordhoz lehet hasonlítani, sőt kísértetiesen is hozzá. De ezt az idő fogja eldönteni, viszont egyelőre nem látni, hogy a színésznő eltűnne a közeljövőben Hollywoodból, a többi színésztársa pedig feltornászná magát.

Bobby Brown szülei állítólag komolyan figyelnek gyerekükre, na nem szigorúan angol neveltetéssel, de persze

az is kérdés, hogy az egyre növekvő hype, a sok főszerep, Drake és miegymás mellett meddig lehet majd kordában tartani egy tinédzser lányt az álomgyár közepén.

A legnagyobb veszély vele kapcsolatban egyértelműen a fiatalsága, ami Fordot nem fenyegette 1977-ben, hiszen már betöltötte a harmincat, sokkal érettebben, megfontoltabban tudta egyengetni karrierjét a Csillagok háborúja után. Viszont a rajongás, a karrier-beindulás léptéke egyforma, ami nemcsak filmszerepekben mutatkozik meg (abból olyan sok nincs is a színésznőnél, inkább a produkció nagyságában kell nézni az egészet), hanem minden más megjelenésre, amit generált a sorozat:

a Time magazin a top 100 legbefolyásosabb ember közé választotta,

hatalmas divatcégek licitálnak azért, hogy megnyerjék modellnek a színésznőt.

Elképesztő, hogy még mindig csak egy tizenöt éves lányról beszélünk, aki már most Hollywood tetején van a maga korosztályában. Ilyenkor szokott valami elég gáz dolog történni a legtöbb gyerekszínésszel – vagy egy picit még később. A sorozattól kapott siker megalapozott valamit, de jó lenne, ha végre valaki nem törné ketté marhaságokkal az amúgy nagyon jó hollywoodi önéletrajzát. Hátha most látjuk majd az első példát erre.

