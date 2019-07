Erről szól majd Nánásiék 12. vlogja

Az Amerikai túra második etapjának már keresik a nevét.

Ördög Nóra és családja még év elején utaztak Amerikába, ahol a kontinens több részét is bejárták. A sorban 10. vlogsorozatukban meg is mutatták az első etapot, ami floridai tartózkodásukat mutatta be. Azt követően beékeltek egy belföldi evezős túrát, ami a Csapatunk nevet kapta, de most érkezik a 12. sorozat, amivel folytatódik a tengerentúli utazás.

A műsorvezető és férje már meg is osztották a legújabb széria ajánlóját, amihez már várják a szokásos névjavaslatokat.

Kiemelt kép: YouTube/Nánásiék