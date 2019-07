Van élet a Nánázsia után, nem is akármilyen

A Csapatunk nevet kapta Ördög Nóra és Nánási Pál legutóbbi vlogsorozata a YouTube-on: ez volt a tizennegyedik a nagysikerű Nánázsiával együtt. De vajon felül lehet múlni a keleti kontinensen forgatott 35 epizód népszerűségét? Ennek jártunk utána.

A Nánási-házaspár az elsők között, igen jól ismerte fel azt, hogy ha szeretné tartani a tempót a tévét nem néző lakossággal, akkor az Instagram mellett a YouTube-on érheti el a közönséget – feltéve, hogy a fotókon túl van bármilyen mozgóképes mondanivalójuk. Nekik volt, ugyanis a 2017-es Ázsia Expressz forgatásával párhuzamosan levlogolták a Távol-Keleten (nem csak forgatással töltött) mindennapjaikat, amit aztán a TV2-n futó sorozattal összehangolva YouTube-on is megmutattak a követőiknek.

Csatornájuknak a július 4-i állás szerint 134 ezer követője van, 202 videót töltöttek fel, ezeknek pedig kevés kivétellel mindegyik darabja valamelyik vlogsorozatukhoz kapcsolódik.

Ha valaki lemaradt volna, idézzük fel, milyen néven és hol forgatták ezeket a videókat:

Nánázsia : az Ázsia Expressz forgatása alatt Vietnamból, Laoszból, Kambodzsából és Thaiföldről jelentkeztek be.

: az Ázsia Expressz forgatása alatt Vietnamból, Laoszból, Kambodzsából és Thaiföldről jelentkeztek be. I LAPP YOU : Finnországban jártak a Mikulásnál.

: Finnországban jártak a Mikulásnál. Bajusztria : a család egyik fele Ausztriában síelt, a másik pedig Dubajban volt.

: a család egyik fele Ausztriában síelt, a másik pedig Dubajban volt. Nektek Szöul : egy mobiltelefongyártónak köszönhetően Dél-Koreába utaztak.

: egy mobiltelefongyártónak köszönhetően Dél-Koreába utaztak. Kislisszanás : Portugáliában töltöttek pár napot.

: Portugáliában töltöttek pár napot. A FRANCEBA : Párizson és a Disneylanden kívül ellátogattak Étretat-ba is, ahol Nánási Pál fiatalon is megfordult.

: Párizson és a Disneylanden kívül ellátogattak Étretat-ba is, ahol fiatalon is megfordult. Pupek&Papender : Nánási Pál és édesapja Alsó-Ausztriába ment egy kiállításra.

: Nánási Pál és édesapja Alsó-Ausztriába ment egy kiállításra. Boatalunk : a család egy óceánjáróval járt körbe a Földközi-tengeren.

: a család egy óceánjáróval járt körbe a Földközi-tengeren. Szülinapitaly : Ördög Nóra születésnapját Toszkánában töltötték.

: születésnapját Toszkánában töltötték. Török kérték : a Nánási család tervek nélkül ment ki a reptérre, ahol a követők arra szavaztak, Isztambulba utazzanak.

: a Nánási család tervek nélkül ment ki a reptérre, ahol a követők arra szavaztak, Isztambulba utazzanak. Nánásijég : Izlandon vadászták a sarki fényt.

: Izlandon vadászták a sarki fényt. KIS KO-SÁR : Nánási Pál és édesapja Koppenhágában töltött pár napot.

: Nánási Pál és édesapja Koppenhágában töltött pár napot. Pálmásiék : floridai nyaralásukról szólt a vlog.

: floridai nyaralásukról szólt a vlog. Csapatunk: a legfrissebb vlog egy evezős túráról.

Mivel szinte az összes lehetséges felállásban, a szélrózsa minden irányában és több különböző témában utazott már a Nánási család, arra gondoltunk, időszerű megnézni, mely vlogokat nézték vagy követték leginkább a nézőik. Az egyszerűség kedvéért csak a konkrét epizódokat vettük figyelembe minden sorozatnál, a névadós, beharangozós videókat nem.

Egy minden felett

A Nánázsia szó szerint berobbant a YouTube-on: július 4-i állás szerint a sorozat első részét kis híján egymilliószor nézték meg, amiben szerepe volt annak, hogy (nagyon okosan) az Ázsia Expresszel kötötték össze, újdonságnak hatott, illetve Nánásiék azzal mutatkoztak be YouTube-on, amiről a sajtó egy része be is számolt – többek között mi is.

Ördög Nóráék utazása jobban sikerült, mint az Ázsia Expressz A Nánási-család lehet, hogy az unalmasra sikerült Ázsia Expressz miatt vlogol, de jól teszik. Legalább látunk valamit Ázsiából is.

A második részt feleennyiszer nézték meg (nagyon fontos, hogy a YouTube-videóknál lévő szám nem egyedi megtekintést mutat), de még így is közel félmilliószor kattintottak rá. A sorozat minden epizódja fixen hozta a legalább kétszázezres megtekintést, egyedül a 26-32. epizódoknál volt egy kisebb beszakadás, ahol ez alá ment a megtekintésszám, viszont az utolsó két részre visszakúszott a számláló 250 ezerre. A Nánázsia összesen 9,8 millió megtekintést hozott a Nánási YouTube-csatornának, ami a csatorna indulása óta összegyűjtött összesen 32 milliónak a közel harmada.

Számokat tekintve az ez után következő I LAPP YOU a második legsikeresebb széria. A harmadennyi, kilenc epizóddal bíró sorozat hasonló tendenciát mutat, mint a Nánázsia: az első részt nagyon sokan, 345 ezerszer nézték meg, aztán picit lankadt a figyelem, viszont a záróepizódra majdnem újra 200 ezren voltak kíváncsiak. A két fő helyszínen játszódó Bajusztria részeit átlagosan 185 ezerszer kattintották YouTube-on (Nánázsia: 281 ezer, I LAPP YOU: 216 ezer), itt azonban hiába ért el az első rész 265 ezres megtekintésszámot, az utolsó rész 121 ezret tudott csak.

Az a grafikánkon is látszik, hogy a Pupak&Papendert leszámítva csökkenő számokat hoznak a sorozatok, de még így sem elhanyagolható, hogy a mondhatni friss Pálmásiékra közel 600 ezren, a hazai vizeken evező Csapatunkra pedig 334 ezerszer kattintottak. Ráadásul a képlet kicsit összetettebb, de erről később.

Apropó grafika: egy kis értelmezési segítség.

Az egyes csíkokon fentről lefelé időrendi sorrendben a vlogsorozatokat láthatják, a rajtuk lévő pöttyök az egyes epizódokat jelölik (minél jobbra található valamelyik, annál több megtekintése van), ha pedig az áttetsző téglalapok fölé viszik az egeret, akkor azt is megnézhetik, az egyes kvartilisek milyen számot hoztak – azaz ha nézettség alapján sorba rendeznénk az egyes sorozatok részeit, akkor a három jelölővel négy részre osztott sorrendben hol milyen számmal találkoznánk.

A két végpont tehát azt mutatja, milyen nagy különbségek vannak a sorozat legnézettebb és legkevésbé nézett epizódjai között, a pontok elhelyezkedése azt, hogy az egyes részeket hányan nézték, a téglalapok pedig azt, hogy mennyire sűrűsödnek be egy adott pontra az adott szériához tartozó részek.

Kisebb számok, ugyanakkora lelkesedés és támogatás

Abból a szempontból érdekes azt látni, hogy az egyes sorozatokat időről időre kevesebb ember nézi, hogy azt remélnénk, a követőszám növekedésének, illetve a csatorna létezésének „szájhagyomány” útján terjedésének köszönhetően pont, hogy többen kíváncsiak arra, milyen sorozatokkal áll elő a Nánási-család.

Van azonban néhány nehezítő körülmény:

a Nánázsia tényleg minden szempontból kiugró számokat ért el, ahhoz hasonlítani a többit részben igazságtalan is.

A YouTube néha megbízhatatlanul működik: simán volt több olyan eset (nemcsak Nánásiéknál, hanem egyébként is), amikor hiába iratkozott fel valaki a csatornájukra, az algoritmus valamiért úgy gondolta, nem dobja fel az új videókat a videófolyamban.

Pár hónappal ezelőtt a YouTube elkezdte letiltani a hozzászólási lehetőséget azon cikkek alatt, amikben kiskorúak szerepelnek – aki esetleg lemaradt volna, Ördög Nóráéknak két kiskorú gyereke is van, akik szinte minden videóban szerepelnek. Ez többi között azért is fájó pont, mert a család YouTube-videói alatt hatalmas közösség alakult ki, amit így a videómegosztó óriás megbontott és akik főleg a kommentek olvasgatása, vagy a hozzászólások írása miatt ment addig Nánásiék videói alá, ez után kisebb kedvvel vagy kevésbé automatikusan tette azt.

Megkerestem Nánási Pált, megkértem, meséljen nekem arról, ők mit tapasztalnak a számokkal kapcsolatban. A fotós elmondta, a felsorolásból kimaradt egy nagyon fontos dolog, méghozzá az időfaktor: értelemszerűen azoknak a videóknak, amik egy-két éve már fent vannak a csatornán, nagyobb esélyük volt nagyobb megtekintésszámot elérniük, mint a frissebbeknek.

A törzsközönség, amely igazán szereti a videónkat, mindig ott van. Általában este 6-7 körül tesszük ki a részeket, mert azt vettük észre, hogy a mi követőinknek jellemzően akkor van idejük megnézni őket. Ezután még este 10-11 körül jön egy kisebb hullám, amikor lekattintják a videóinkat, így másnap reggelre általában összejön egy 30-40 ezres nézettség a videóinkon. Olyan, mintha este mindig adott időpontban jönne egy vonat, amire vagy felülnek vagy lekésik. Ha csak nagyon későn tudunk kitenni egy anyagot, akkor azt inkább pont emiatt elnapoljuk

– mondta Nánási, majd hozzátette: amióta csinálják a csatornát, ez nem változott és ha például este 11-kor raknak ki egy videót, akkor nincs meg az említett ciklikusság.

Az is számít, hogy milyen gyakran posztolunk. Próbáljuk megfejteni az egyelőre megfejthetetlennek tűnő YouTube-algoritmust, de javarészt csak tapogatózunk. Egy dolog biztos: legalább hetente kell posztolni, ugyanis amikor volt egy több mint kéthónapos szünetünk, azt utána eléggé megéreztük.

A statisztikák alapján az epizódok hossza is számít, ez viszont egy ördögi kör. A YouTube-ugyanis a minél hosszabb videókat kedveli, azokat nagyobb valószínűséggel dobja fel a videómegosztót tallózó embereknek (vagy kerül be esetenként a Felkapott videók szekcióba), viszont sokan vannak, akik ha meglátnak egy 25 perces részt, azt csak két részletben tudják megnézni – azt pedig csak sejteni lehet, hogy ez az algoritmusba mennyire kavar bele:

A számok egyébként csak egy dolog, nem befolyásol minket abban, hogy ne mindig csak a lényeget posztoljuk: nem fogunk azért elnyújtani egy részt, mert azt sejtjük, az majd több emberhez eljut.

Kiemelt kép: Ördög Nóra és Nánási Pál