Will Smith miatt lett Chris Hemsworth színész

Jimmy Fallonnal készült interjújában mondta ezt el, ahol mutatott egy videót is, amin Thor jelmezben énekel Johnny Cash-t.

Chris Hemsworth Jimmy Fallon vendégeként promózta új filmjét, a Men In Black – Sötét zsaruk a Föld körült, az interjú során pedig kiderült, hogy az ausztrál színészre hatalmas hatással volt a széria első filmje. Saját elmondása szerint 14 évesen látta először, azzal ismerte meg Will Smith-t, a világ legnagyobb filmsztárját. Mint mondja, azonnal azt érezte, hogy ő is része szeretne lenni ennek a világnak, és ha nem is tudatosan, jó eséllyel akkor döntötte el, hogy ő is színész lesz. Smith-t egyenesen a legnagyobb példaképének nevezi. Emellett az interjú során mutat egy fantasztikus videót is, ami a Bosszúállók: Végjáték forgatásán készült, ahol teljes Thor jelmezben adja elő gitárral két jelenet forgatása között Johnny Cash Hurt feldolgozását.

Kiemelt kép: YouTube