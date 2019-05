Kanye West összekapott Kris Jennerrel és a pasijával

A Keeping Up With The Kardashians legutóbbi epizódjából kiderült, hogy lányai nem igazán nézik jó szemmel Kris Jenner 2014 óta tartó kapcsolatát Corey Gamble-lel. Leginkább azt kifogásolták, hogy nem tudnak róla semmit. Kim Kardashian férje, bizonyos Kanye West viszont egy lépéssel tovább ment és írt egy számonkérő üzenetet Gamble-nek.

Kanye írt egy üzenetet Corey-nak, valami olyasmit, hogy néz, mi nem ismerünk téged, sose ismertük meg egyik családtagodat se. Természetesen mind így voltunk ezzel mi is, de rossz döntés volt Kanye-tól, hogy csak így lazán megírta ezt neki akkor.

Természetesen Jenner nem igazán értékelte a dolgot, lányait teremtette le, mondván, hogy tudják, Kanye milyen, ha telebeszélik ilyesmivel a fejét, akkor cselekedni fog.

Csak tudnám, miért kell Kanye-nak megölnie a hangulatot reggel korán hatkor már. Sose lennék ilyen tiszteletlen valakivel szemben és mondanék ilyeneket.

Végül aztán sikerült rendezni a dolgot az epizód folyamán.

Kiemelt kép: Arnold Jerocki/FilmMagic