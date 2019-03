Bódizs Veronika Kardashiannak öltözött, egyedül csak a zokni zavar be

Most már tényleg eldőlt – 2019 a leopárdminta éve. Az egy dolog, hogy Kim Kardashian az elmúlt egy hétben két leopárdmintás szettet is magára rántott, de már Bódizs Veronika is ebben a mintában pózol, szóval aki még nem szerzett be magának leopárdos kezeslábast, az kezdheti szégyellni magát.

Egyetlen egy dolog zavar csak be ebben az egyébként kifogástalan outfitben, hogy Bódizs a pezsgőszínű platformcipőjéhez felhúzott egy fekete zoknit. Mert bár ahhoz már rég hozzászokhattunk, hogy egy zokni meg egy szandál párosítása bizonyos esetekben nem kínos, hanem elképesztően trendi, odáig viszont nem jutott el a stílusérzékenységünk, hogy elégedetten csettintsünk, amikor meglátunk egy zoknival viselt platformcipőt.

Bódizs Veronika a 2016-os Miss Universe Hungary nyertese volt, Vajna Tímea szépségkirálynője.

Kiemelt kép: Instagram/Bódizs Veronika