Hailey Baldwin simán csak apunak szólítja Justin Biebert

Justin Bieber nemrég töltötte be 25. születésnapját, kapott is egy csomó jókívánságot az ismerőseitől, egyébként mi is írtunk arról, hová jutott a kerek évfordulóra:

Most a fodrásza is megtalálta egy nyilvános üzenettel, miután egy képet osztott meg Instáján. A fodrász azt írta a képhez, amin épp Bieber haját fújja tele 10 kg lakkal:

Boldog negyed évszázadot, Apu!

A képhez aztán odakommentelte Hailey Baldwin Bieber, hogy

vicces, én is így szoktam hívni!

Kiemelt kép: Instagram.com/voguemagazine