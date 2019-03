Zsuzsu végül mégsem ad Gregnek a Való Világ nyereményéből

Zsuzsu a Fókuszban arról beszélt, hogy mit kezd magával a Való Világ kilencedik szériájának nyereményével. Elmondta, hogy nem igazán tervezi herdálni a pénzt, egyelőre szeretne leérettségizni a szeptembertől kezdődő iskolai évben. A lakásvásárlás szerepel a tervei közt, de nem szeretné elsietni. Elmondta, hogy bent a telefonja hiányzott a legjobban, viszont nehéz volt megszokni a villa utáni létet, zavarta a természetes fény és a túl sok ember maga körül. Továbbra is tartja, hogy senkinek nem fog adni a nyereményéből, beleértve Greget is. A lány még a játék elejént tett ígéretet neki, hogy amennyiben nyer, abból kapni fog villabeli barátja is, de azt mondta, meggondolta magát, miután megnézte, mit mondott róla a srác a háta mögött.

