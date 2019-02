Vasvári Vivien kiakadt Instagramon a soványozó kommentek miatt

View this post on Instagram

Kicsit kezd idegesíteni az hogy nem egy kommentelő írja, hogy túl vékony vagyok…nem állítom, hogy irigységből írkálják, de nem esik le másnak, hogy lehet ez bántó?! Vagy nem gondolnak bele abba, hogy…🤯 1. Ilyen a genetikám, amiről amúgy nem tehetek de nagyon hálás vagyok érte! 🙏🏻 2. Nem kérdeztem senkitől sem, hogy tetszik-e az alakom vagy sem… 🤔 3. Örülök, hogy ilyen,mert soha nem kellett diétáznom,teljesen egészséges vagyok és azt ehetek amit akarok! 🙏🏻 4. Amúgy meg csakis az érdekel, hogy a férjemnek hogy tetszek, màrpedig neki így vagyok tökèletes tehàt mindenki màs foglalkozzon a sajàt vagy a pàrja testalkatàval! 🤨 Csontos-vékony-magas vagyok 48kg vasággyal 2 gyermek után de ez van…lesz majd ez máshogy is, de addig örülök míg így van! 🙃 Ha pedig nem tetszik a profilom, nem kell nézni és el lehet húzni innen!☝🏻Köszcsiiii 🙋🏼‍♀️ #vasvarivivien

