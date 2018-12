Lajos herceg beletanult a pózolásba Vilmos hercegék legújabb családi fotóján

Elkészült a legújabb családi kép Vilmos hercegékről, rajta van természetesen Katalin hercegné, György herceg és Sarolta hercegnő is. Lajos herceget nem igazán mutogatják szülei a médiának, legutóbb novemberben láthattuk őt Károly herceg születésnapi partiján. Most azonban kivonult a família a szabadba, és elkészítették valószínűleg azt a képet, amit majd a rokonoknak fognak karácsonyra küldözgetni.

Lajos herceg jól láthatóan élvezte a fotózást, Katalin hercegné karjaiban pedig pont úgy pózol, ahogyan azt egy royal bébinek kell:

Ezen kívül még Harry herceg és Meghan hercegné májusi esküvőjéről is lett egy új, nagyon menő fotó:

Kiemelt kép: Instagram.com/kensingtonroyal