Áramszünet volt, ezért az apuka a metróba vitte le a lányát, hogy megcsinálja a háziját

Mert olyan nincs, hogy nem végez egy kínai gyerek a tanulással.

A kínai szülők híresek arról, hogy a végletekig hajtják gyermekeiket a tanulással, hogy jó jegyeket érjenek el az iskolában, és tovább tudjanak tanulni. Ezt bizonyította egy Wuhan városában élő apuka, miután otthonukban áramszünet történt – írta a Shanghaiist.

A férfi ugyanis ekkor felnyalábolta a lányát, a tancuccal teli táskáját, majd szépen bementek egy közeli, szépen kivilágított metróállomásra, és ott a földre leülve a lány el is kezdhette csinálni a házi feladatait.

Ez persze feltűnt az állomáson dolgozó embereknek is, és gyorsan ki is vizsgálták, hogy mi történik. Amikor megtudták, az állomásfőnök gyorsan behívta őket az irodájába, hogy a lány egy asztal mellett ülve fejezze be a tanulást.

A lány végül nagyjából este 11 órakor végzett a házi feladatokkal. Apja pedig mindvégig ott vol mellette.

