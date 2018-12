Kendall Jennernek mikor lett Kardashian-feneke?

Bár Kendall Jenner is része a Kardashian-klánnak, ő testalakját tekintve kissé eltér testvéreitől, és nincs neki hatalmas kerek feneke, mint a többieknek. Mivel modellként dolgozik, például legutóbb a Victoria’s Secret Fashion Show kifutóján is ott volt, nem feltétlenül hátrány valószínűleg irreális vékonysága, most viszont testvérével, Kylie Jennerrel közösen fotózkodott egy reklámhoz, és van egy egészen nagy különbség. Hirtelen nagyon nagy lett a feneke. Mármint akkorát nőtt hirtelen, ami vagy fenékpárnákat, vagy műtéti beavatkozást sejtet.

Persze lehet Photoshop is, vagy csak furcsa szög, de testvére, Kylie műtét révén nagyobbítatta meg a sajátját pár éve, úgyhogy ez Kendallnál sem kizárt. Összehasonlításként itt egy másik, majdnem egy hónapos kép róla.