Egy éve nem találják VV Fannit, még mindig nem tudjuk, pontosan mi történhetett

A VV Fanniként ismert Novozánszki Fanni 2017. november 20-án tűnt el, halálhíre két héttel később, december 4-én érkezett. Azóta sem tudni, hogy mi történt vele, az elmúlt egy évben ügye pedig egyre csak zavarosabb lett — még úgy is, hogy már rég előzetesben ül a lány megölésével vádolt gyanúsított, aki azóta is tagad.

Egy évvel ezelőtt, 2017. december 4-én írta meg a Blikk az édesanyára hivatkozva, hogy meghalt VV Fanni, aki két héttel korábban tűnt el. A Rendőrség honlapján azóta is eltűnt személyként keresi a lányt, és ez így is marad, amíg a gyanúsított nem tesz beismerő vallomást, vagy amíg nem lesz meg a holttest. A gyilkossággal vádolt B. László egy éve előzetes letartóztatásban ül, és bár a személyi szabadság megsértésének vádját elismerte, azt továbbra is tagadja, hogy megölte volna Novozánszki Fannit.

Annak ellenére, hogy van gyanúsított, és eltelt egy év, továbbra sem tudni semmit VV Fanniról, sőt:

egyre több kérdés merül fel a lány eltűnése kapcsán.

Időrendben összefoglaltuk, milyen hírek érkeztek VV Fanniról az elmúlt tizenkét hónapban.

2017. november 24.

VV Fanni eltűnéséről írnak egy Facebook-oldalon. Lakásáról gyakorlatilag nyom nélkül tűnt el a lány. Édesanyja nyilatkozata szerint Novozánszki barátnője egy fekete noteszt keresett a lakásban, amibe a lány azt írta, mikor, kihez és hova megy – mint kiderült, egy ideje szexmunkásként dolgozott. Anyja akkor egy nőt (B. Erikát) emlegetett, akivel miután lánya összebarátkozott, megváltozott, még az autója is eltűnt.

2017. november 27.

Novozánszki eltűnésével kapcsolatban letartóztatnak egy férfit. A rendőrség kihallgatása után kezdeményezte az előzetes letartóztatását, nem sokkal később kiderül, hogy a férfi (B. László) egy volt MSZP-s képviselőjelölt, illetve a kulcsi evezősklub egyik vezetője volt. Az RTL Klub Híradójának a helyiek közül többen azt mondták a férfiról, hogy erőszakos és pökhendi volt, ritkán látták, de ha megjelent, mindig összeveszett valakivel. A klub másik vezetője azt mondta, ő sem tudja, miből élt elnöktársa, csak annyit látott, hogy mindig drága autókkal érkezett.

2017. november 28.

Pár nappal az eltűnése után a Bors arról ír, hogy

Novozánszkit Németországban megtalálták, és telefonon is beszéltek vele.

A lap szerint a lány azt mondta, Hessen tartományban, Rüsselsheimben tartózkodik. A beszélgetésről állítólag hangfelvételt is készítettek, melyet megmutattak a lány édesanyjának, aki először azt mondta, az nem az ő lányának a hangja, de összehasonlítva egy másik hangfelvétellel kiderült, hogy a két hang mégis egyezik.

2017. december 4.

A Blikk Novozánszki édesanyjára hivatkozva azt írja, meghalt VV Fanni. Az anya állítása szerint a rendőrség annyit mondott neki, 99,9%, hogy Novozánszki nem él, már csak a holttestét keresik, a továbbiakban pedig emberölés miatt nyomoznak.

2017. december 6.

Az RTL Klub birtokába kerül egy biztonsági kamera felvétele, ami szerint Novozánszki otthona előtt a gyilkossággal gyanúsított férfi feltehetően egy élettelen testet cipel, azt beteszi autójába, amit a rendőrök a térfigyelő kamerák felvételei alapján Dunaújvárosig követtek. Nem sokkal később kiderül, hogy a férfi autójában vérnyomokat találtak. A férfi mindezek ellenére továbbra is tagad.

2017. december 8.

Megtalálják Novozánszki táskáját és abban a már említett noteszt is, benne telefonszámokkal és nevekkel, illetve információkkal, hogy mikor mit csinált. Kiderül, hogy a lány és feltételezett gyilkosa egy darabig jártak egymással. A holttestet eddig a Dunában keresték, új információk alapján viszont már Veszprém erdős területén folytatják a kutatást, ugyanis az előzetesben lévő férfi bérelt autójának GPS adatai oda vezettek.

2018. január 10.

A rendőrség már az egész országra kiterjeszti a nyomozást, úgy gondolják, hogy Novozánszki feltételezett gyilkosa azonnal megölte a lányt, de testét még napokig autója csomagtartójában tartotta, és így járta az országot, vagyis bárhol megszabadulhatott tőle.

2018. január 17.

A Blikk információi szerint több millió forintnyi készpénzt találtak VV Fanni lakásán. Találgatások szerint a lány kölcsön akart adni feltételezett gyilkosának, ám később meggondolta magát, ezért is ölhették meg.

2018. január 23.

A gyanúsított elismerte, hogy ő látható VV Fanni házának biztonsági kamerafelvételein, miközben a magatehetetlen lányt cipeli, a gyilkosságot azonban továbbra is tagadja.

Ennek ellenére a család ügyvédje, dr. Lichy József szerint nagy esély van arra, hogy a férfi börtönben marad, ugyanis „felvétel bizonyítja, hogy valamilyen szinten biztos, hogy köze van a gyilkossághoz. Ha nem is lehet kijelenti, hogy ő gyilkolta meg, az egyértelmű, hogy bűnsegéd, és az is megkapja a maga néhány esztendejét.”

2018. február 14.

Kiderül, hogy az előzetesben lévő férfi védőügyvédjéből tanú lehet. B. László ügyvédje eddig nagybátyja, dr. Brodmann Péter volt, és úgy tudni, hogy olyan információk birtokában lehet az üggyel kapcsolatban, amik nem védőként jutottak hozzá, hanem már korábban ismerhette azokat. Ilyen esetben indítványozhatják, hogy tanúként hallgassák ki, ami azt jelenti, hogy nem lehet egyben védőügyvéd is.

2018. március 1.

DNS-mmintát vesznek a vádlott védőügyvédjétől,

mivel arra kíváncsiak, hogy ő-e a harmadik személy, akinek DNS-mintáját megtalálták a kötélen.

2018. március 9.

Kiderül, hogy Novozánszki autóját a halála után használta valaki, méghozzá az az idősebb nő (B. Erika), akit a lány édesanyja már az eltűnés után emlegetett. B. Erikát kihallgatják, hirtelen az ő neve is képbe kerül, mint felbujtó, ugyanis kiderült, hogy a nő és az előzetesben ülő B. László ismerték egymást, sőt: a férfi a Fanni eltűnése utáni napokban a zaklatott idegállapotban lévő nőnek igyekezett segíteni, és ügyvédi segítséget kérni.

2018. március 13.

A vádlott ügyvédjén keresztül vallomást tett:

Azért ment a lakására, mert alkalmazni akarta Fannit. A lány munkanélküli volt, és Laci fel tudott volna venni utána állami támogatást. Amikor László megérkezett, a lány alélt volt, ő pedig feltételezte, hogy valamilyen szer hatása alatt állhatott. Azt mondta neki egy közös ismerősük, hogy vigye a lányt egy megadott helyszínre egy megadott időpontra. Ekkor követte el a legnagyobb hibát, hogy nem a mentőket vagy a rendőröket hívta. Jóhiszeműen­ úgy gondolta, a lány sem akarná, hogy kórházba vigyék, mert akkor bajba kerülhetne, illetve az is, aki a szert Fanninak adta. Elment a megadott helyre, átadta Fannit, majd László elutazott Siófokra. Többet az ügyről nem tud. Az sem lehetetlen, hogy Fanni még életben van.

2018. március 20.

A gyanúsított és ügyvédje szerint szerint B. László egy közös ismerős kérésére vitte el VV Fanni alélt testét az otthonából. Ez a közös ismerős szerintük nem más, mint B. Erika, aki a feltételezett gyilkos eszközt, a kötelet is adta a gyanúsítottnak. Brodmann szerint azért nincs holttest, mert a lányt külföldre vitték.

2018. április 6.

B. László beismeri, hogy bűnt követett el, a gyilkosságot viszont továbbra is tagadja.

Bűnt követtem el, és vállalom a felelősséget a személyi sza­badság megsértése miatt, de senkit sem öltem meg Szeretném, ha minél előbb lezárnák az ügyet. Kapjam meg az elkövetett, hangsúlyozom, az »elkövetett« bűnömért, azaz hogy elvittem A-ból B-be egy ájult nőt, a büntetésem, és legyen vége ennek az egésznek!

2018. április 12.

Valaki egy levelet juttat el az RTL Klub Fókusz című műsorának, amiben leírja, hogyan halt meg VV Fanni. A levél és annak tartalma valószínűleg nem valódi.

2018. április 24.

A vádlott megbukik a hazugságvizsgálón, aminek eredménye nem döntő erejű, bár figyelembe veszik azt az igazságügyi eljárás során.

2018. május 22.

Meghosszabbítják a nyomozást és B. László előzetes letartóztatását is.

2018. június 19.

VV Fanni ügyében már az FBI is nyomoz. Őket a Szalkszentmártoni bányatavakhoz vezették a nyomok, ami ugyan mutat némi eltérést a magyar nyomozók eredményeivel szemben, de az egykori valóságshow-szereplő teste továbbra sem került elő.

2018. november 22.

Az elmeorvosi szakértői vizsgálat szerint B. László beszámítható, az ügyben eljáró nyomozási bíró 2019. február 27-éig hosszabbította meg letartóztatását.

2018. december 3.

Lassan rekordokat dönt a Novozánszki Fanni holttestének felkutatására költött összeg. A keresésre szánt költségek a víz alatti kutatások miatt már az első három hónapban elérték a 100 milliót. A legköltségesebb tétel ebben az ügyben a hemogenetikai szakértői vélemények beszerzése volt, de jelentős összegbe kerültek az élőláncos, valamint az erdei és a földalatti keresések is. A nyomozási költség már meghaladja a 250-300 millió forintot is.

Novozánszki Fanni eltűnéséről, gyilkosságának körülményeiről és arról, hogy merre lehet a holtteste, gyakorlatilag még mindig nem tudni semmit. B. László több mint egy éve előzetes letartóztatásban van, és még mindig tagadja, hogy megölte volna a lányt.

Kiemelt kép: Besenyei Violetta/24.hu