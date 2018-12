A rádió rogyásig játssza a zenéjét, részben magyar, mégsem ismered. Ki ő?

Mivel már lassan minden nap ötször futunk bele a nevébe a külföldi oldalak cikkeiben, illetve a képügynökségi hírlevelekben, megnéztük, ki is pontosan az a Halsey.

Ki van a Halsey művésznév mögött?

Az amerikai énekesnő-dalszerő 1994. szeptember 29-én, Clarkban, New Yersey-ben született Ashley Nicolette Frangipane néven. Anyai ágon olasz, magyar és ír felmenőkkel rendelkezik, míg apja afrikai-amerikai. Két öccse van, Sevian és Dante. Nyolc hangszeren játszik – többek között hegedűn és zongorán is -, de 14 éves kora óta a gitár a fő hangszere. A középiskola után, a Rhode Island School of Design művészeti főiskolára készült, de az anyagi lehetőségei ezt nem tették lehetővé, ezért úgy döntött, egyáltalán nem is tanul tovább. Emiatt viszont a szülei kitették otthonról.

Honnan jött a Halsey?

New Yersey-ből állandóan New Yorkba vonatozott. 17 éves volt, amikor kiszúrt magának egy 24 éves srácot. Követte és kiderült, hogy Brooklynban él, a Halsey Streeten. Ez volt az a hely, ahol aztán elkezdett igazából zenét írni. A Halsey ráadásul a keresztnevének az anagrammája is, így azóta ez az alteregója a zenében.

A kezdet elég kemény volt…

Miután elköltözött otthonról, egy időben pincékben húzta meg magát a barátaival, mert nagyon le volt égve. Egyszer az utolsó kilenc dollárját Red Bullra költötte, hogy ébren tudjon maradni egész éjszaka.

Kevésbé volt veszélyes ébren maradni, mint egy random helyen aludni, ahol megerőszakolnak vagy elrabolnak

– mesélte egy interjúban. Ezt követően énekelni kezdett a legkülönfélébb helyeken, hogy fizetni tudja a lakbért. 2012-ben elindította a YouTube csatornáját, ahová főként feldolgozásokat töltött fel.

Aztán beütött a siker

2014-ben megszületett az első lemeze, a Room93, amelyen öt dal kapott helyet. Ebből a Ghost című – ami a drogos exéről szólt – kikerült a SoundCloudra is. A zene délelőtt tízkor lett nyilvános és délután háromra Halsey-nél már öt kiadó kopogtatott az ajánlatával. Végül az Astralwerks Records szerződtette le. 2015-ben az Imagine Dragons előtt zenélt a banda Smoke+Mirrors nevű turnéján. Ebben az évben, augusztusban pedig megjelent az első hivatalos albuma, a Badlands, ami rögtön a Billboard 200 listájának második helyén nyitott.

A szólósikerek után a kollaborációk sem maradtak el. 2015-ben készített egy felvételt Justin Bieberrel (The Feeling), 2017-ben pedig az akkori pasijával, G-Eazy-vel alkottak nagyot. A Him & I című dalt valószínűleg az is ismeri, aki nem akarja, hiszen nálunk még most is rogyásig játsszák a rádiók.

Az elmúlt években kapott egy rakás elismerést is olyan díjátadókon, mint az iHeartRadio Music Awards, a Billboard Music Awards, az MTV Italian Music Awards vagy a Myx Music Awards. Not Afraid Anymore című dala hallható volt A sötét ötven árnyalatában, fellépett a Victoria’s Secret idei show-ján, nemrég pedig a Lady Gaga – Bradley Cooper páros főszereplésével készült Csillag születikben is feltűnt egy cameo szerepben, ő adta át a díjat Ally-nek.

A magánélete elég durva

Egy korábbi interjúban állítólag saját magát aposztrofálta “tri-bi”-ként (biracial, bisexual és bipolar), de ma már azt mondja, hogy ez egy félreértés volt, valójában gyűlöli, ha ezzel a jelzővel címkézik fel. Nem azért, mert nem igaz, hanem mert nem szeretné, hogy ezek határozzák meg, hogy ki is ő valójában.

A kétrasszúság értelemszerűen a szüleitől jön, hiszen az anyja fehér, míg az apja fekete.

A szerelmi életéről és kapcsolatairól egyébként sem szívesen beszél, de az nem titok, hogy biszexuális. Igaz, mostanában pasikkal hozták össze a pletykák, de korábban volt barátnője is.

A bipoláris betegséget – amivel anyja is küzd – 16 éves korában diagnosztizálták, miután megpróbált öngyilkosságot elkövetni. Ezután egy pszichológiai intézetben kezelték, de azóta is küzd a démonaival, ami a zenéiben is fellelhető.

2015 nyarán, albuma promóciós turnéján elvetélt, menedzserei pedig a történtek ellenére is színpadra állították. Ez annyira megviselte, hogy közel egy évig nem is beszélt az esetről. Idén tavasszal úgy döntött, hogy lefagyasztatja petesejtjeit, mivel nagyon szeretne anya lenni, de az endometriózisa miatt a jövőben a meddőségtől is tartania kell.

Több, mint 30 tetoválása van

Habár Halsey még csak 24 éves, már több tucat szimbólumot és feliratot varratott magára. Az első 15 évesen került a lábfejére, ami egy horgony, az anyja monogramjával. Az anyjának is van egy ugyanilyen, mivel együtt csináltatták. A mama állítólag azért választotta ezt a testrészt, mert ez az egyik legérzékenyebb pont, és ezzel akarta elijeszteni a lányát a további tetoválásoktól. A terve azonban nem nagyon jött be. Halsey néhány hete mutatta meg közösségi oldalán a legutóbbi szerzeményét, amire egyébként nem nagyon készült. Csak néhány perccel azelőtt került fel a jobb karjára, hogy színpadra állt az aktuális koncertjén.

Kiemelt kép: Isaiah Trickey/FilmMagic