Liam Payne szerint ideje lenne jobban tisztelni a nőket

A One Direction fiúcsapat egykori tagjáról olyan cikkek jelentek meg, amelyben azt találgatják, hogy ki lehet a titokzatos lány az oldalán. Liam Payne teljesen kikelt magából amiatt, hogy azonnal romantikus kapcsolatot feltételeznek a lapok. Az igazság ugyanis az, hogy csak munkakapcsolat van köztük.

– írta Twitterén Payne, majd újabb posztot fűzött a mondandójához.

https://t.co/pK43KBQVJV My team is full of talented, smart professional women. I find it wrong that they are reduced to being linked to me romantically in the press just for simply standing next to me. Isn’t it time we treat women with a bit more respect?

— Liam (@LiamPayne) 2018. október 21.