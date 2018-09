Úgy kell felállni egy esésből, ahogy Jennifer Lopez csinálja

Jennifer Lopez színpadi mutatványa sokak életének szinonimája is lehetne Hollywoodban – és persze bárhol máshol is: esett egy szépet a színpadon, de úgy pattant fel, hogy a legtöbben valószínűleg észre sem vették a bakit.

Így kezeli a színpadi hibázást egy profi, gondolkodás nélkül megy tovább, és tizedmásodpercig sem törődve azzal, hogy mi történt. A balesetet Las Vegasban videózta le egy rajongó, a hipergyors felpattanással együtt.

This is how you handle a fall like a pro @JLo pic.twitter.com/t7jCuFSd15

— Chris 💵 (@jlogreeknews) 2018. szeptember 23.