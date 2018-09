Vasvári Viviennek leesett az álla, amikor visszanézte a Nyerő Párost

Néhány napja véget ért a Nyerő Páros második évada, amit Vasvári Vivien és Fecsó nyertek. Hét párosból négyen rájuk szavaztak, így nem lehet azt mondani, hogy rossz viszonyba kerültek volna a többiekkel, a luxusfeleség mégis megdöbbent, amikor a tévében követte az adásokat.

Amikor azt láttam a műsorban, hogy Gáspár Laci arról beszél, én féltékeny és irigy vagyok a feleségére, Nikire, leesett az állam. Nem tudom, miért kéne irigynek lennem rá, ez kicsit fura volt. Ezekről persze nem tudtam, mert Laci soha nem állt elém és mondta a szemembe, pedig szívesen beleálltam volna a beszélgetésbe. Innentől kezdve folyamatosan kibeszéltek a hátam mögött és azt gondolom, hogy Dóri Niki hatására beszélt ki több alkalommal is. Hozzátenném, ezeket soha nem hallottam szemtől szemben. Ezzel szemben ha én valamit mondtam a másikról, azt vállaltam is egyenesen a szemükbe is! Egyetlen dolgot sajnálok, hogy a Tokár Tomiék ellen beszéltek engem az első naptól kezdve, pedig pont mással kellett volna úgy viselkednem, mint velük. Hagytam magamat befolyásolni, amiből tanultam egy életre