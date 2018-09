Minden élő és mozgó ember a New York-i divathéten van – a Nicki Minajra támadó Cardi B, de még Iszak Eszter is. Sőt, Katie Holmes is, aki úgy döntött, az lesz a legjobb, ha a divathéten egy hatalmas, fehér ingbe bújik, amiben pont úgy néz ki, mint egy cuki ötéves kislány, aki re miután leitta magát almalével, az apja ingjét adták rá.

Kiemelt kép: Cindy Ord/Getty Images