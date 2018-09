310 forintból csinált 82 milliót egyetlen egy fogadószelvénnyel

Hat perccel a rendes játékidő után rúgta be a labdát az Eintracht Frankfurt kapujába a Werder Bremen játékosa, Milot Rashica. Aminek nem csak ő, csapattársai és a Bréma szurkolói örültek, hanem egy szerencsés nyertes is, aki egy 95 centes (körülbelül 310 forintos) fogadásával 250 ezer eurót (csaknem 82 millió forintot) nyert. Pontosabban egy eurót fizetett, mert 5 cent volt még pluszban a kezelési költség.

A tippelő mind az öt szombat délutáni Bundesliga meccset megjátszotta, de nem csak a végső eredményt, hanem azt kombinálta a félidei eredménnyel is. Így például, hogy a Freiburg az első félidő végénél még győzelemre állt, de a meccs végére a vendéglátó Hoffenheim átveszi a vezetést.

Hogy mennyi esélye volt nyerni? 1 a 357 739-hez.

Csak azért nem nyert az egy eurójával így 357 739 eurót (117,3 millió forintot), mert a játékot szervező Tipicónál a maximális nyeremény 250 ezer euró. De még így is szerencsésnek mondhatja magát, hiszen az online fogadásoknál legfeljebb 100 ezer eurót nyerhetett volna – írja a Welt.

