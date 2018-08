Michael Jackson lányának egy címlapfotó miatt kellett bocsánatot kérnie

Michael Jackson egyetlen lánya, Paris Jackson mosolyog majd vissza az emberekre a szingapúri Harper’s BAZAAR szeptemberi címlapjáról.

Ezzel önmagával nem is lenne akkora probléma, ám a 20 éves modell jelenleg az egyik legnagyobb támogatója az LMBTQIA+ közösségnek – főleg, hogy ő maga is biszexuális -, még ezzel ellentétben a szigetországban akár börtönbüntetést is kaphatnak a közösség tagjai.

– írta a Gay Star News újságírója, Jamie Tabberer, amelyre nem sokkal később Jackson Twitteren reagált.

i didn’t know, i am sorry. i was grateful for the opportunity, but i’ll delete the post now. i don’t want to be hypocritical or hurt anyone, and my support for my fellow LGBTQ+ community comes first before my love for fashion and gratitude for this opportunity. again, i’m sorry. https://t.co/ntokVfCZZS

— Paris-Michael K. J. (@ParisJackson) August 19, 2018