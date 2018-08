A luxusfeleség és párja, Fecsó június 15-én tartották templomi esküvőjüket. Vasvári Vivien ruhájáról és a ceremóniáról akkor több fotó is érkezett, de most videón is megnézhetjük a nagy nap legemlékezetesebb pillanatait.

Vasvári Vivien ezt a ruhát viselte esküvőjén A Feleségek luxuskivitelben sztárja és párja, Fecsó kimondták a boldogító igent.

Az egyik legszebb napom az életemben…

– írta a videó mellé Vasvári.

Wiwkoo (@vasvarivivien) által megosztott bejegyzés, Aug 8., 2018, időpont: 1:33 (PDT időzóna szerint)

