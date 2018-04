Most már tényleg mindennek van napja, mint ahogy az pár celeb Instagram-oldaláról kiderült – a fehérneműnek is. Rihanna a

nemzetközi fehérnemű nap

alkalmából egy kicsit neki is vetkőzött, a helyzetet pedig kihasználta, hogy bejelentse, a sminkek után most fehérneműket is árul majd saját neve alatt.

A post shared by badgalriri (@badgalriri) on Apr 24, 2018 at 9:33am PDT



De nem csak Rihanna ünnepli ezt a napot, hanem Paris Hilton is, aki szintén fehérneműs képet posztolt magáról:

A post shared by Paris Hilton (@parishilton) on Apr 24, 2018 at 6:23pm PDT



Kiemelt kép: Instagram.com