Az étterem, ahol óvszerek között vacsorázhat

Thaiföldön, Bangkokban található a világ egyik legbizarrabb étterme, a Cabbages and Condoms, azaz Káposzták és Óvszerek. A név beszédes: már a bejáratnál életnagyságú, óvszerbe öltöztetett bábuk fogadják a vendégeket, és az egész dekoráció kondomból készült kompozíciókból áll.

Az átlagos árkategóriájú thai étteremben remek helyi ételeket kínálnak, de a turisták többsége inkább a látványért érkezik. Vacsora közben ugyanis a legfurább óvszerből készült dekorelemek között ücsöröghetnek. A Cabbages and Condomsnak van saját gumiból összerakott mikulása, focistája, menyasszonya, búvára, sőt: még kisgyerek figurát is készítettek.

Az élményt az apróságok teszik teljessé: az étteremben óvszerből készült hajómakett és még maci is van. A lámpák mindegyikének szintén köze van a kondomokhoz: a belső udvarban óvszer alakú függőlámpák adják a fényt, a fedett részen pedig gumikkal körbedekorált asztali lámpákat helyeztek ki.

A dekorelemeket nem lehet elvinni, de ha valaki hangulatba jön, bármikor felmarkolhat egy adag óvszert magának, sőt a számla mellé is automatikusan kap mindenki egy-egy darabot.

Az óvszerétterem nem csak az öncélú szórakoztatásról szól. Bevételük egy részét jótékony célra fordítják, például a biztonságos szex népszerűsítésére. Emellett szegény gyerekeket is tanítanak úszni, mivel a fulladás az egyik leggyakoribb halálozási ok a thai gyerekeknél.

A Cabbages and Condoms egyébként az ételkínálatot tekintve nem kifejezetten különös, egy egyszerű thai étterem, ami helyi specialitásokat kínál nagy választékban. Minden friss alapanyagokból készül, a pad thait például itt is kitűnően készítik, és érdemes megkóstolni a rákchipset is.

Az étterem minden nap 11 és 22 óra közt van nyitva, és elég nagy ahhoz, hogy ne kelljen előre foglalni.