Végigettük Bangkokot

Bangkok a street food rajongók Mekkája. Az utcákon egymást érik a lábbal vagy motorral hajtott gurulós szerkezetre szerelt, vagy egyszerűen csak földre lepakolt grillpultok, bográcsok és főzőlapok, amiken mindenki a saját specialitását készíti. Ez az a város, ahol a sercegő halak, húsok, rotyogó levesek, friss gyümölcsök és zöldségek illata keveredik a masszív kipufogógázzal és ahol én is megkóstoltam szinte mindent, amit értem: több mint negyvenféle thai ételt a klasszikusoktól az extremitásokig. A thai konyháról írni nagyjából olyan, mint lerajzolni egy focimeccset. Ezt inkább kóstolni, átélni kell, de azért megpróbálkozom közelebb hozni a következő válogatásban.

Ezerféle pad thai

A leghíresebb thai étel talán a pad thai, ezt még Budapesten is több helyen megtalálhatjuk. Nem túl bonyolult: pirított tésztát, zöldségeket, valamilyen húst és szószokat, fűszereket sütnek meg wokban. Tálaláskor cukor, halszósz, chili és összetört mogyoró is kerül rá, így a szánkban érdekesen keverednek az édes, a sós, a csípős és savanyú ízek. A fő összetevőkön alapulva ezerféle variációja létezik, mind más és természetesen minden árus azt mondja magáról, hogy az övé a legjobb. Bangkokban van egy étterem, aminek “papírja” is van erről: több független szervezet is a Pad Thai Thip Samai (cím: 313 Mahachai Road, Bangkok) ötven éves konyháját szavazta meg a legjobbnak. Igaz, aki erre vágyik, annak sokszor egy órát is sorba kell állnia a díjnyertes ízért.

Zacskós leves másképp

Thaiföldön új értelmet nyer a zacskós leves fogalma. Elsőre érdekes lehet az átlátszó, tetején befőttes gumival lezárt zacskók látványa, amiket a vevők kezébe adnak, miután kikérték a kiválasztott ételt. Itt műanyag edény helyett zacskóba kerül minden elvitelre kért leves és főétel. Sőt, időnként az italok is: ha a zacskóba szívószálat szúrnak máris alkalmas némi jegeskávé vagy tea fogyasztására. Visszatérve a leveshez: a leghíresebb a fűszeres és forró tom yum. Van benne csirke vagy garnéla, gomba, paradicsom, citromfű, lime levele. Kókusztejjel vagy tejszínnel sűrítik, savanyú, sós, fűszeres és édes egyszerre.

Ragacsos, édes és krémes

Ázsiában rengeteg rizst esznek, és nemcsak köretként, hanem főételnek és desszertnek is. Utóbbiból a leghíresebb Thaiföldön a ragacsos rizs, amit édes kókusztejjel meglocsolva, krémes mangóval tálalnak, amit jobb esetben előttünk pucolnak meg és vágnak apró szeletekre. A ragacsos rizst ezen kívül egyébként még rengeteg formában meg lehet találni: az egyik kedvencem a bambusz belsejébe csomagolt édes rizs volt, amiről első látásra az európai turista szerintem mindent gondolna, de azt nem, hogy étellel töltötték meg.

Banán, ahogy akarod

A banán mindenféle formában előkerül: főzve, sütve, rántva is eszik. Kedvencem a szezámmagos bundába csomagolt, és olajban kisütött verzió, amit rengeteg helyen árulnak az út szélén. A frissen sült banánból egy adag 150-200 forint körül mozog. Friss gyümölcsből sincs hiány: ahogy Ázsia legtöbb részén, Thaiföldön is mindenhol árulnak kókuszdiót, amiből séta közben szürcsölhetjük a kókusztejet. Sok árus specializálódik gyümölcslevek vagy friss gyümölcstálak készítésére is. Külön iparág épült a „büdös gyümölcsre”, amit a város legtöbb pontjáról kitiltottak a szaga miatt, zárt helyekre nem lehet bevinni, viszont szárított formában akár szuvenírnek is tökéletes.

Garnéla minden formában

Közel a tenger, így sok jó minőségű friss halételt, tengeri herkentyűt találni. A garnélarákot rengetegféleképpen készítik: reggelire ehetsz garnélás omlettet, tízóraira olajban sült garnélapogácsát (goong foi tod), ebédre grillezett rákot, vacsorára garnélalevest, az esti sör mellé pedig akár garnélachipset is — igaz, ilyen itthon is van.

Béka és bogarak

Thaiföldön talán nem kerülnek olyan sokszor az ember elé ehető bogarak, mint például Kínában, de itt is könnyen hozzáférhető. Nekem például egy bárban kínáltak sör mellé csemegének egy tál olajban sült rovart. Nagy levegőt vettem és lenyeltem néhányat, rosszat nem tudok mondani róla. Békát is itt kóstoltam először, ez is teljesen ehető, csirke íze van, bátran ajánlom, de azért a napi menübe nem építeném be.

Banánlevélben sütve, tálalva

Több utcai árusnál csak aranyos zöld csomagokat látni. Aki nem ismeri a nyelvet, nehezen jön rá, hogy a banánlevél csomagolás mit rejt: lehet benne sült zöldség, hús, de még édesség is. Az én személyes banánleveles kedvencem ez a nagyon finoman elkészített kókuszhús és egy másik ragacsos rizses desszert (Khao Nieaw Sang Ka Ya), amit a mosolygós hölgy évtizedek óta minden nap azon a helyen árul, és oda-vissza 140 kilométert utazik a piacig, hogy eladhassa a portékáját.

Töltött tészta

A piacokon gyakran előfordul, hogy a szemünk láttára készítenek dumplingot, azaz töltött tésztát vagy gőzgombócot. Az árus folyékony tésztát locsol egy forró felületre, amiből pillanatok alatt papírvékony, áttetsző tészta képződik. A közepére teszti a tölteléket, aztán néhány mozdulattal becsomagolja.

Fotó: Koczka Máté

Piac 0-24

Ha valaki maga akar főzni, nem fog csalódni a helyi piacokban: ötpercenként találni egy-egy utcát, ami tele van friss zöldséggel, gyümölccsel és kis guruló büfékkel. Több helyen éjjel-nappal be lehet szerezni az alapanyagokat: például a híres bangkoki virágpiac (ahol számos más dolgot is találni) sem zár be soha.

Ebéd párszáz forintból

Könnyen beleeshetünk abba a csapdába, hogy túlpakoljuk a gyomrunkat, mivel Thaiföldön az ételek nagyon olcsóak és finomak. Pár száz forintból kijön egy komplett ebéd is, ha utcai árusnál vagy helyi éttermekben eszik az ember. Arra azonban érdemes odafigyelni, hogy a nyugati ételek nagyon drágák lehetnek, még a gyorséttermek is kissé túlárazottak.

Mire kell odafigyelni?

Ha távol-keleti ételekről van szó, óhatatlanul szóba kerül az élelmiszerbiztonság. Első ránézésre az utcai árusok, de még egyes menő éttermek konyhái sem mennének át egy NÉBIH-ellenőrzésen. Igen, előfordul, hogy hűtetlenül tárolják a húst, hogy a poros út mellet közvetlenül sütnek-főznek, kézzel nyúl a szakács az ételhez egy olyan helyen, ahol százméteres körzetben sincs folyóvíz. Mégis mindenki, aki Ázsiában jár, azt mondja, hogy a street food a legfinomabb, és ezeket a mennyei ízeket nem érdemes kihagyni.

Persze azért oda kell figyelni néhány dologra:

Olyan ételeket együnk, amiket a szemünk láttára készítenek el.

Figyeljünk az árus higiéniájára: ha piszkos a keze és a környezete, keressünk egy másik helyet.

Próbáljunk meg olyan helyet választani, ahol láthatóan friss alapanyagokat használnak és az edények tiszták.

Valószínűleg a kezünk lesz az evőeszközünk, ezért legyen nálunk törlőkendő vagy kézfertőtlenítő.

A thai ételek sokkal csípősebbek lehetnek, mint itthon, ezt vegyük figyelembe a rendelésnél, amikor megkérdik, mennyire lehet erős az ételünk.

Ha valami nem esik jól, inkább ne együk meg.

A tippek a Chili Paste Tour alapítójától, Chintől származnak. Az egyébként tanár végzettségű hölgy minden nap külföldi turistákkal ismerteti meg a thai ételeket első ránézésre akár rizikósnak is mondható utcai árusok ételeivel, de azt mondja, még senki sem lett rosszul a vendégei közül. Mindenesetre egy ázsiai utazás előtt érdemes felkészülni minden eshetőségre, és magunkkal vinni néhány tablettát, ami segíthet rendbe hozni a hasunkat, mert az átlag turistával gyakran előfordulnak enyhébb megbetegedések.

Merülj el!

Ha valaki szeretné mélyebben megismerni a thai gasztronómiát, rengeteg lehetősége van turistaként is. Bangkokban és a sok turistát vonzó körzetekben remek étel túrákat indítanak gyalog, tuk-tukon, hajón, a piacoktól a Michelin-csillagos éttermekig. Akinek annyira ízlenek a thai ételek, hogy otthon sem akar elszakadni tőlük, jelentkezhet főzőtanfolyamokra is, ahol ellesheti a trükköket — és a végére még jól is lakhat közben.

Kiemelt kép: 24.hu/Koczka Máté