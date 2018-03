300 milliót is ajánlottak már a 28 éves szűz ártatlanságáért

Bálint Emese az a színésznő, aki februárban állt a nyilvánosság elé és közölte, hogy 28 évesen még mindig szűz és az igazit keresi. Azóta állítása szerint özönlenek hozzá a levelek és az ajánlatok, de eddig nem talált megfelelő jelöltet. Már 5000 férfit utasított vissza, sőt egy 200 milliós ajánlatot is.

– mesélte a Mokkában Bálint Emese, aki a fenti ajánlatot elmondása szerint egy napja kapta, de máris érkezett magasabb ajánlat.

Amióta ez hír kipattant, azóta egyre csak jönnek a licitálók. Azóta jött több is, már 300 milliónál járunk.

Bálint Emesének orvosi papírja is van az ártatlanságáról.

A 28 éves szűz egyébként filmet is készíteni élete történetéből, aminek elkészítéséhez Andy Vajna segítségét is elfogadná.

A közeli jövőben tervezzük, hogy egy dokumentumfilm-reality keverék készülne, mivel kuriózumnak számít ez az egész történet, a szüzesség története ebben az életkorban, főleg ilyen nagy ajánlatok közepette. Ha a dokumentumfilmre gondolok, vagy egy kisfilmre, ami akár belföldi, külföldi, nemzetközi filmfesztiválokon is megállná a helyét, sőt díjazást is kaphatna, akár Andy Vajnával is el tudnám képzelni, hogy megvalósuljon.