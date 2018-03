Roger Waters – Us + Them (x)

A PINK FLOYD KREATÍV GÉNIUSZA VADONATÚJ KONCERTTEL INDUL TURNÉRA!



2018. MÁJUS 2-ÁN A BUDAPEST ARÉNÁBAN IS LÁTHATÓ LESZ AZ ELKÉPESZTŐ SHOW

A klasszikus Pink Floyd dalok mellett pár új dal, és a szóló karrier sikerei a 2018-as európai turné műsorán!

Roger Waters 2018-ban visszatér Európába vadonatúj, Us + Them turnéjával, melynek programja a klasszikus Pink Floyd dalok mellet néhány új nótát, valamint szólókarrierje legnagyobb sikereit tartalmazza majd.

Az Us + Them a művész elképesztő pályafutásából szemezget, amely egyaránt tartalmazza a legnagyobb Pink Floyd albumok dalait (Wish You Were Here, The Wall, Animals, Dark Side of The Moon) csakúgy, mint új lemeze, az Is This the Life We Really Want? szerzeményeit.

A turné nem véletlenül az 1974-es dal, az Us And Them után kapta a nevét, amely a Pink Floyd egyik legsikeresebb albumán, a The Dark Side of the Moon-on jelent meg.

“Egy teljesen új show-val indulunk útnak,” – fogalmazott Roger Waters. “Karrierem különböző időszakainak keveréke lesz, a Pink Floyd évektől egészen az új albumig. Megközelítőleg 80% lesz a régi, és 20% az új, de az egészet összekapcsolja egy általános téma. Nagyon jó kis show lesz, megígérem. És a leglátványosabb, amit valaha csináltam.”

Roger Waters legendás lenyűgöző élő koncertjeiről, amelyek a rajongóknak óriási élményt jelentenek a magas színvonalú, csúcstechnológiájú audiovizuális produkcióval és lélegzetelállító quad hangzással. Az ígéret szerint az új turné sem lesz kivétel; több hónapos aprólékos tervezés után elkészült a show, amely a közönséget egy különleges zenei utazásra viszi minden este.

Roger Waters – Us + Them a művész első európai turnéja az óriási sikerű, 2010-ben indult The Wall Live koncertkörút óta, amelyet több mint 4 millió rajongó látott a 219 előadás egyikén, és azóta is a legsikeresebb szólóművész turné a zenetörténetben.

A budapesti koncertre jegyek a www.livenation.hu és a www.ticketpro.hu oldalakon keresztül kaphatók. Az 5 különböző ülő-, az álló- és a limitált számú kiemelt állójegy mellett VIP csomagok is megvásárolhatók a 2018. május 2-án megrendezésre kerülő fellépésre.