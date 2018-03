Ezért tűnt el a médiából Patai Anna

Patai Anna 11 évesen lett ismert a 2010-es Megasztár ötödik szériájában. Az énekesnő ma a FEM3 vendégeként nyilatkozott arról, hogy az elmúlt időszakban tudatosan kerülte a sajtóban való szereplést.

Egy kicsit pihentem is, egy kicsit sok is volt. Úgy voltam vele, hogy a tanulás is nagyon fontos, úgyhogy egy picit erre fordítottam az időmet

– mondta Patai Anna, aki azt mondta, szeretne visszatérni, illetve érettségi után is zenével foglalkozni, emellett a műsorvezetés is érdekli. Az énekesnőre a szerelem is rátalált: párjával már két és fél éve együtt vannak.

(Kiemelt kép: Berecz Valter / 24.hu)