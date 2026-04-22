Megszólalt Menczer Tamás: Az emberek azt mondták, ezek mindent ellopnak, menjenek innen

10 nappal a választás után először adott interjút Menczer Tamás a Patriótának, a Fidesz kommunikációs igazgatója szerint azért most és azért ott, mert

egyrészt tiszteletben tartja a választók döntését,

másrészt tartozik magának ezzel,

harmadrészt szeretne reagálni azokra a kijelentésekre, hogy a fideszeseknek nem 40 perc interjú, hanem 40 év börtön jár.

Rögtön a Bálnában igyekezett a csapatát maga mellett tartani, akiknek arról beszélt, hogy ő nem fog megváltozni, a vereségről pedig nem ők tehetnek, nagyon hálás nekik.

Arra nem tudott egyértelmű választ adni még, hogy beül-e a parlamentbe: kétirányú megbeszéléseket folytat, a pártvezetőkkel és a feleségével. Vizsgálja azt, hogy milyen módon tud legtöbbet tenni a családjáért.

Az interjút nem azért csináljuk, hogy az engem utálóknak megfeleljek. Nem a fizetésről van szó, hanem más dolgokról a családomat illetően

– mondta.

Vége van szerinted, kérdezte Filep Dávid Menczertől, a válasz egyértelmű volt: nincs. Ő nem úgy teszi fel a kérdést, hogy Orbán Viktorral túlélhet-e a Fidesz, hanem úgy, hogy Orbán Viktor nélkül túlélhet-e a Fidesz, amire a válasz szerinte az, hogy nem.

Menczer úgy véli, a választás nem a jelöltekről szólt, nem a kampányukról vagy a ciklusban elvégzett munkájukról, hanem arról, hogy volt két ajánlat: változtass, mert ezek mindent lopnak és hogy ne változtass. A megfejtése, megértése nem újdonság szerinte: az emberek azt mondták, ezek mindent ellopnak, menjenek innen.

Hogy melyik időpillanatban hozták meg azt a döntést, nem tudtok, de hajlok arra, hogy korábban. Onnantól, hogy ezt a döntést meghozták, semmi nem befolyásolta őket. Az én megértésem szerint ha ez a korrupciós, luxis dolog nincs, akkor az összes többit kibírtuk volna, jelentős, ehhez mérhető sérülés nélkül. Azért mondták, hogy börtönbe kell mennünk, mert mindent ellopunk. Én soha nem loptam el semmit, és rengeteg társam van így. Olyan közösséggel vagyok, aki többet tudott és most is többet tudni tenni az országért. Nem igaz, hogy tönkretettük az országot, számtalan vívmányunk van

– magyarázta Menczer, aki szerint ennél többet nem tehetett volna többet a választókerületéért.

Pökhendinek tartanák őt, ha azt mondaná, nincs felelőssége a választási veresége, mert lehetett volna sok mindent jobban, másképp csinálni. A felelősség elől nem ugrik el, de a választási vereség okát nem ebben látja, és abban ő nem felelős.

„Magyar Péter egy rossz ember, egy gonosz ember, aki aljas dolgokat tett már a magánéletében is, és a politikában is. Tartok tőle, hogy a jövőben is megteszi, nem drukkolok ennek, de szkeptikus vagyok” – mondta.

A Tisza Párttól amit láttak, az egy színház szerinte, majd meglátni, mi lesz az előadás vége. A szavazóinak megköszönte, hogy mellettük állnak, Kocsis Máténak pedig igaza van abban, hogy „ennél jobban ne dramatizáljuk a helyzetet, az így is elég súlyos, olyan mintha 3-2-re kikaptunk volna.”

Nekem nincsen Ferrarim vagy Porschém. Ha olyan sok pénzem lenne, se kellene, de nincs is olyan sok pénzem, ennél fogva Porschém sincs. Soha nem loptam. A vagyonvisszaszerzési ÁVH-t nyugodtan küldhetik először hozzám

– mondta Menczer arra a felvetésre, hogy a Matolcsy-család ügyei mennyiben járulhattak hozzá a vereséghez.

Nekik most az a dolguk, hogy jobb állapotba hozzák magukat. Menczer szerint az elmúlt héten sokan hívták, hogy belépjenek a Fideszbe. A Fidesz marad, és a saját sorsuk vonatkozásában még mindig döntési helyzetben vannak. A jövő Fideszét az ő fejében Orbán Viktor vezeti.

Az áruló az, aki látszólag közösséget vállal veled, de adott ponton hazug alapon és számítás miatt otthagy, cserbenhagy

– fogalmazott Menczer, de neveket nem akart mondani, de van egy ember Baján, akit barátjának tekintett, de elárulta.

A Fidesz-szavazók szerinte most úgy érzik, hogy őket hátrány éri majd, a Tiszának pedig hamarosan nem lesz elég elmondania, hogy mi mennyire lesz jó, ezt kormányon meg is kell tudni mutatni.

