Sebestyén Balázs elárulta, mihez kezdene, ha nem rádiózhatna tovább

A Balázsék szerda reggeli adásában a műsorvezetők eljátszottak a gondolattal: mi lenne velük, ha egyik napról a másikra nem űzhetnék tovább rádiós hivatásukat. Sebestyén Balázs elismerte, hogy bármilyen más szakmában nagy nehézség lenne számára helytállni, ugyanakkor úgy véli, van egy munka, amit a rádiózáson kívül is el tudna képzelni magának, ha úgy adódna – szúrta ki a story.hu.

Minden megszűnik, bezárják az éttermed, becsukják a rádiót, nincs hakni. Minden megszűnik, mert tegyük fel, hogy toltuk a propagandát, de kiszáll alólad, és valamiből meg kéne élni. Nézzük meg, mi történne. (…) Nagy bajban lennék, mert minden szakmának beszóltam már. De, mondjuk, taxisként ellennék azért

– osztotta meg a hallgatókkal a műsorvezető.

Rákóczi Feri ennek hallatán azt felelte, szerinte számára a lakhelyén, Velencén a halőri hivatás lenne testhezálló, de a kolbászkészítés tudományába is lenne kedve beszállni, míg Ráskó Eszternek korábbi, HR-es szakmáját találták megvalósítható opciónak szükség esetére.

Én azt gondolom, hogy azért mindannyian megállnánk a helyünket úgy is, ha soha többet nem rádiózhatnánk

– tette hozzá Sebestyén, aki néhány hónapja arról is beszélt, milyen pályára készült, mielőtt a médiában találta magát.