Szórakozás

Sebestyén Balázs elárulta, mihez kezdene, ha nem rádiózhatna tovább

admin Grósz Petra
2026. 04. 23. 07:04
A Balázsék szerda reggeli adásában a műsorvezetők eljátszottak a gondolattal: mi lenne velük, ha egyik napról a másikra nem űzhetnék tovább rádiós hivatásukat. Sebestyén Balázs elismerte, hogy bármilyen más szakmában nagy nehézség lenne számára helytállni, ugyanakkor úgy véli, van egy munka, amit a rádiózáson kívül is el tudna képzelni magának, ha úgy adódna – szúrta ki a story.hu.

Minden megszűnik, bezárják az éttermed, becsukják a rádiót, nincs hakni. Minden megszűnik, mert tegyük fel, hogy toltuk a propagandát, de kiszáll alólad, és valamiből meg kéne élni. Nézzük meg, mi történne. (…) Nagy bajban lennék, mert minden szakmának beszóltam már. De, mondjuk, taxisként ellennék azért

– osztotta meg a hallgatókkal a műsorvezető.

Rákóczi Feri ennek hallatán azt felelte, szerinte számára a lakhelyén, Velencén a halőri hivatás lenne testhezálló, de a kolbászkészítés tudományába is lenne kedve beszállni, míg Ráskó Eszternek korábbi, HR-es szakmáját találták megvalósítható opciónak szükség esetére.

Én azt gondolom, hogy azért mindannyian megállnánk a helyünket úgy is, ha soha többet nem rádiózhatnánk

– tette hozzá Sebestyén, aki néhány hónapja arról is beszélt, milyen pályára készült, mielőtt a médiában találta magát.

Kapcsolódó
Sebestyén Balázs a Most Wanted – A hajsza forgatásán.
Sebestyén Balázs elárulta, mivel foglalkozna, ha nem műsorvezető lenne
Húszéves kora óta a médiában mozog, ő úgy látja, soha életében nem volt rendes munkája.

Ajánlott videó

TÉVÉMŰSOROK

A Konyhafőnök The Voice Házasodna a gazda X-Faktor Money or Love Város vs Vidék Tehetség első látásra Sztárban Sztár Leszek! Farm VIP Dancing with the Stars Hal a tortán Celeb vagyok, ments ki innen! Séfek séfe Szerencsekerék Konyhafőnök VIP Troll a konyhában Párharc Hazatalálsz The Voice Tippelj és vidd el Celebrandi Ütős ötös Love Island Gyertek át! Power of Love Mutasd a hangod! Az Árulók – Gyilkosság a kastélyban Éden Hotel Sztárbox LEGO Masters Kincsvadászok Az ugrás Házasság első látásra Next Top Model Hungary Zsákbamacska The Floor - Csak egy maradhat A Kísértés Legyen Ön is milliomos! Kalandra fal! Sztárban sztár All Stars Cápák között A Nagy Duett Nyerő Páros A Nagy Ő Sztárbox 2025 Sztárban Sztár All Stars 2025 X-Faktor 2025 Ázsia Expressz 2025 Kész Átverés Cápák között

Friss

Népszerű

Összes
Jelentősen megdrágulhat az óvszerek ára az iráni háború miatt
A ciklus végével lejár Tóth Gabi 1,33 milliós szerződése a Fidesz-frakciónál
Balogh Levente a Magyar Judo Szövetség elnöke szeretne lenni
Mészáros Árpád Zsolt az Operettszínházról: Régóta suttogják, hogy a büfében lehallgatás van és az épület több más részében is
Pillanatok alatt hullott darabokra az Orbán által felépített világ
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik