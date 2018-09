Megható gesztussal emlékeztek megölt társukra a francia focicsapatnál

Írtunk róla, hogy a francia bajnokság 5. fordulójának nyitómeccsén a PSG otthon Neymar és Mbappé nélkül is 4-0-ra nyert a St.-Étienne ellen. A vendégjátékosok úgy léptek pályára a meccsen, hogy mindegyikük hátára William Gomis neve volt felírva.

In honour of William Gomis, the reserve team player who was killed by AK-47 fire last weekend, St Étienne will all wear shirts with the same name vs. PSG this evening: his. pic.twitter.com/DSptTvRcOJ

— Get French Football News (@GFFN) 2018. szeptember 14.