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Forma-1

„Ha megnézem, milyenek a mai F1-es autók, nem vágyom arra, hogy vezessek egyet” – távozott a McLaren tesztpilótája

Pato O'Ward, a július 5-i futamgyőzelme után.
Michael L. Levitt/Lumen via Getty Images
Pato O'Ward, a júliusi futamgyőzelme után.
24.hu
2026. 07. 10. 15:30
Pato O'Ward, a július 5-i futamgyőzelme után.
Michael L. Levitt/Lumen via Getty Images
Pato O'Ward, a júliusi futamgyőzelme után.
A McLaren Forma-1-es csapatának tartalékpilótája, Pato O'Ward bejelentette, hogy szerződése felbontását kérte.

A mexikói versenyző 2022 óta állt a csapat alkalmazásában, összesen öt szabadedzésen jutott szóhoz, miközben az IndyCarban már tíz futamgyőzelemnél tart. Ugyan hálás volt az F1-es tapasztalatokért, de inkább az Indy-karrierjére fókuszál a jövőben.

„Valójában semmi motivációt nem érzek, hogy továbbra is Forma-1-es tartalékpilóta legyek. Nagyon jól érzem magam az IndyCarban, szeretem a sorozatot, ott a helyem.

Ha megnézem, milyenek a mai F1-es autók, nem igazán vágyom arra, hogy vezessek egyet. Ezért udvariasan kértem, hogy mentsenek fel a kötelezettségeim alól

– fogalmazott O’Ward.

Azt is megjegyezte, ugyan nem volt teljes munkaidejű pilóta, de éppen eleget látott abból a világhoz ahhoz, hogy őszintén kijelenthesse, az F1 nem neki való. Pótlásáról a Forma-1-es csapat még nem tett bejelentést.

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