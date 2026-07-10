„Ha megnézem, milyenek a mai F1-es autók, nem vágyom arra, hogy vezessek egyet” – távozott a McLaren tesztpilótája

A mexikói versenyző 2022 óta állt a csapat alkalmazásában, összesen öt szabadedzésen jutott szóhoz, miközben az IndyCarban már tíz futamgyőzelemnél tart. Ugyan hálás volt az F1-es tapasztalatokért, de inkább az Indy-karrierjére fókuszál a jövőben.

„Valójában semmi motivációt nem érzek, hogy továbbra is Forma-1-es tartalékpilóta legyek. Nagyon jól érzem magam az IndyCarban, szeretem a sorozatot, ott a helyem.

Ha megnézem, milyenek a mai F1-es autók, nem igazán vágyom arra, hogy vezessek egyet. Ezért udvariasan kértem, hogy mentsenek fel a kötelezettségeim alól

– fogalmazott O’Ward.

Azt is megjegyezte, ugyan nem volt teljes munkaidejű pilóta, de éppen eleget látott abból a világhoz ahhoz, hogy őszintén kijelenthesse, az F1 nem neki való. Pótlásáról a Forma-1-es csapat még nem tett bejelentést.