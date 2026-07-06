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Forma-1

Az FIA elnöke megerősítette, visszatérhet a tankolás a Forma-1-be

Üzemayag a Kanadai Nagydíjon.
Reginald Mathalone/NurPhoto via Getty Images
Üzemayag a Kanadai Nagydíjon.
24.hu
2026. 07. 06. 23:43
Üzemayag a Kanadai Nagydíjon.
Reginald Mathalone/NurPhoto via Getty Images
Üzemayag a Kanadai Nagydíjon.
A Forma-1 világbajnokságra visszatérhet a tankolás és egy független erőforrás-beszállító, amely 2031-től V8-as motorokra való átállást tervez.

Ezt Mohammed ben-Szulajem, a Nemzetközi Automobil Szövetség (FIA) elnöke tette közzé, aki úgy képzeli a jövőt, hogy a gyártók csak egyetlen csapatnak szállíthatnak motorokat, így korlátoznák a befolyásukat. A jelenlegi mezőnyben a Mercedes négy, a Ferrari pedig három istállónak szállít motorokat, így viszont változatosabbá válhatna a mezőny.

Az új V8-as szívómotorok ugyan könnyebbek lennének, de több üzemanyagot igényelnének, mint a jelenlegi és kifinomultabb V6-os turbóhibridek. A különbséget kisebb üzemanyagtartállyal oldanák meg, ezért újra bejöhet a tankolás az F1-es futamokba. Ben-Szulajem azt is elismerte, már tanulmányozzák a tankolás visszatérését.

Az FIA-elnök azt is kiemelte, szerinte a V8-as motorok sokkal megfizethetőbbek lennének, mint a jelenlegi kínálat, legkésőbb 2031-re mindenképpen visszahozná.

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