Osztrák Nagydíj: hőségriadót rendeltek el a Forma-1-ben

Hőségriadót rendelt el a hétvégi Forma-1-es Osztrák Nagydíjra a Nemzetközi Automobil Szövetség (FIA).

Az idei szezonban először fordul ez elő.

Az ausztriai lesz a szezon nyolcadik futama.

Rui Marques versenyigazgató szerint a hivatalos meteorológiai szolgálat 31 Celsius-fok feletti hőmérsékletet jósol, ezért került sor erre a lépésre.

A szabály életbe léptetése azt jelenti, hogy a pilóták hűtőmellényt viselhetnek – és az ennek működtetéséhez szükséges berendezést el kell helyezni a versenygépben – vagy ha erről lemondanak, plusz ballasztsúlyt kell tenniük az autójukba. Ezzel együtt növelik az edzéseken és a versenyen az autók minimumtömegének értékét.