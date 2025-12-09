Sajtóhír: Újabb ikonikus Red Bull-vezér távozhat az Forma-1-es csapattól

Egybehangzó sajtóértesülések szerint távozik posztjáról a Red Bull tanácsadója, Helmut Marko.

Az osztrák szakember az utolsó, Abu-dzabi Nagydíj leintését követően azt mondta, majd a télen kiderül, folytatja-e a tanácsadói poszton. Szerződése 2026 végéig szól, de a hétfő esti híradások szerint mégis távozhat az idény végén. Először a Bild, valamint a RacingNews365 közölte a hírt, majd a Sky Sports és az Autosport is lehozta.

Sky Sports News understands that Red Bull’s motorsport advisor Helmut Marko will leave the company at the end of this year 🚨 pic.twitter.com/x60hPY9RVr — Sky Sports F1 (@SkySportsF1) December 8, 2025

Nem Helmut Marko az első nagy név, akit elveszít az istálló, korábban Christian Horner csapatvezető és a legendás tervezőmérnök, Adrian Newey is távozott. Utóbbinak az új csapata is megvan, az Aston Marinhoz szerződött, 2026-ban a csapatfőnök is ő lesz.