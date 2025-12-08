Norris király letaszította Verstappent a trónról

A várt izgalmak végül elmaradtak a Forma-1-es szezont lezáró Abu-Dzabi Nagydíjon, amelyet ugyan Max Verstappen nyert meg, azonban a harmadik helyen célba érő Lando Norrisé lett a világbajnoki cím – a brit pilóta két ponttal előzte meg négyszeres vb-győztes riválisát a végelszámolásnál. A nemzetközi sajtó természetesen a McLaren versenyzőjét éltette a futam másnapján, de jutott azért dicshimnusz az idény második felében nagyot hajrázó Verstappennek is.

Nagy-Britannia:

The Sun: „Lando Norris F1-es világbajnok lett és könnyek között ünnepelte, hogy elhappolta Max Verstappen elől a trófeát. Csapatának, a McLarennek a konstruktőrök között aratott sikerét követően immár dupla diadalnak örülhetnek.”

Independent: „Lando Norris izgalmas és lebilincselő finálét követően nyerte meg első Forma–1-es világbajnoki címét az Abu-Dzabi Nagydíjon. A 26 éves somerseti pilóta, akinek a végső diadalhoz a dobogón kellett végeznie, harmadik lett Max Verstappen és Oscar Piastri mögött, mindössze két ponttal megelőzve a hollandot.”

Olaszország:

Gazzetta dello Sport: „Nem volt elég Max Verstappen számára, hogy az idény végén mutatott rendkívüli felzárkózását Abu-Dzabiban futamgyőzelemmel koronázta meg. Lando Norrisnak egy harmadik hely elég volt ahhoz, hogy pályafutása első Forma-1-es világbajnoki trófeáját szerezze meg, mindössze két ponttal megelőzve Verstappent, és megnyerve a McLaren első egyéni vb-címét 2008 óta.”

Corriere della Sera: „Abu-Dzabiban a McLaren Lando Norris stratégiájának és kitartásának köszönhetően bebiztosította az egyéni világbajnoki címet is.”

Spanyolország:

Marca: „Lando Norris az új világbajnok, Nagy-Britannia pedig visszaszerezte fölényét a Forma-1-ben, amelyet 2021-ben veszített el, miután Max Verstappen lenyűgöző győzelmi sorozatot produkált.”

Mundo Deportivo: „Lando Norris beteljesítette élete álmát. Korábban azt mondta, nem a bajnoki cím a legnagyobb célja, hanem a boldogság. De nem mondott igazat, csak el akart menekülni a média és a nyilvánosság nyomása elől.”

As: „Verstappen remekül rajtolt, hogy aztán megnyerje a versenyt, Norris pedig a világbajnoki címet. Az Abu-Dzabi Nagydíjat feszült nyugalom jellemezte, de a futam nem tartogatott igazi fénypontokat, leszámítva a Lando első Forma-1-es vb-címét ünneplő tűzijátékot.”

Hollandia:

AD: „Max Verstappen 1457 nap után már nem Forma-1-es világbajnok. Keserű véget ért az Abu-Dzabi Nagydíj, amely végig izgalmas volt, és amelyen Verstappen nyert, de ez sem volt elég az ötödik vb-címhez. Lando Norris harmadikként ért célba, így az összetettben kétpontos előnnyel zárt Verstappen előtt, aztán a hetekig tartó nyomástól megszabadulva szabadjára engedte az érzelmeit.”

Ausztria:

Salzburger Nachrichten: „A McLaren versenyzője ellenállt a rá nehezedő nyomásnak vasárnap Abu-Dzabiban, az autósport elitkategóriájának szezonzáróján, és valóra váltotta élete álmát.”

Svájc:

Blick: „Nem számított a Red Bull-győzelem, Norris király letaszította a trónról Verstappent. A McLaren brit versenyzője megőrizte a hidegvérét az Abu-Dzabiban rendezett szezonzárón és nem volt szüksége mások segítségére.”