Ismét hőségriadót hirdettek a Forma-1-ben

Mivel az előrejelzések szerint a hétvégén tartósan 31 Celsius-fok felett lesz a hőmérséklet, így az Amerikai Nagydíjon is hőségriadót vezetnek be a Forma-1-es futam szervezői, írja a The Race.

Mivel ez a szabályozás új, így ebben a szezonban a versenyzők még szabadon választhatnak, hogy használnak-e hűtőrendszert (ami elsősorban egy mellény), akik úgy döntenek, hogy nem élnek a lehetőséggel, ballasztot kell elhelyezniük a pilótafülkében, hogy ne kerüljenek súlyelőnybe.

Az előző, szingapúri versenyhétvégén volt az első alkalom a Forma-1 történetében, hogy hőségriadót rendeltek el. A hűtőmellények – amelyek jövőre már kötelezőek lesznek hőségriadó idején – megosztják mezőnyt, Max Verstappen a kezdetektől fogva kritikus, míg George Russell már tesztjelleggel is kipróbálta korábban.

A Forma-1-es hőségriadó a 2023-as Katari Nagydíj következménye, ami rendesen próbára tette a mezőnyt, többen is rosszul lettek, Esteban Ocon pedig futam közben hányt a sisakjába.