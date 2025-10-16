Zsarolás, nemi erőszak, menekülés – krimifilmbe illő összeesküvés állhat a Schumacher-birtokon történtek hátterében

A szóban forgó, nemi erőszakról szóló tárgyalásnak szerdán kellett volna megkezdődnie a svájci Nyonban, de a jelenleg doppingeltiltását töltő gyanúsított állítólag egy ideje eltűnt. Kezdetben együttműködött a hatóságokkal, azonban egy ideje már nem sikerült vele felvenni a kapcsolatot.

A bíróság azt feltételezi róla, hogy hazájába, Ausztráliába menekült, egy ideje nem tartotta a kapcsolatot a svájci hatóságokkal sem.

Sok reménye nem lehet, hiszen Svájcnak kiadatási szerződése van Ausztráliával.

Mi történt a birtokon?

Az esetről a 24heures.ch svájci portál számolt be, állítólag 2019. november 23-án késő este, a Schumacher család glandi birtokán egy italozós estét követően az ápolónőt le kellett fektetni, ám a vádlott kihasználva az eszméletlenségét kétszer is megerőszakolta a magatehetetlen nőt.

Miután az áldozat ráébredt, mi történt vele, arra kérte a vádlottat, soha többé ne menjen a közelébe, ő maga pedig megpróbál továbblépni. Úgy döntött, hogy nem beszél a történtekről, és nem mondja el a Schumacher családnak, mert attól tartott, hogy elveszíti az állását.

Két évvel később, 2022 januárjában mégis büntetőfeljelentést tett. A lap szerint a késedelem nem szokatlan az ilyen típusú szexuális erőszak esetekben, egyes áldozatoknál időbe telhet, mire összeszedi erejét és bátorságát. Bár ebben közrejátszhatott az is, hogy a család közben elbocsátotta, pedig állítása szerint kifogástalanul végezte a munkáját.

A férfi tagadja a vádakat, és azt állítja, hogy a szexuális kapcsolat kölcsönös beleegyezésen alapult.

Gyáva gyanúsított

A szerdai tárgyalást azonban el kellett napolni, a vádlottak padja ugyanis üres maradt. A gyanúsított az ügyvédjén keresztül családi okokra hivatkozva nem jelent meg. Bár a férfi korábban együttműködött az igazságszolgáltatással, szerdán mégsem utazott el Ausztráliából, ügyvédje, Luc Vaney pedig kérte a bíróságtól az eljárás elhalasztását.

Az áldozat védőügyvédje ezt nem volt hajlandó elfogadni, és határozottan visszautasította a kérelmet. Patrick Michod szerint több tényező is indokolná a tárgyalás folytatását, elsősorban az áldozat súlyos szenvedését említette:

Három és fél év nyomozás hosszú, nagyon hosszú idő

– mondta.

Michod gyávának nevezte az autóversenyzőt, aki nem vállalta a felelősséget tetteiért. Azt is mondta, hogy még csupán bocsánatot sem kért. Az ügyvéd biztos az eredményben, mondván, a vád elsöprő erejű bizonyítékokkal rendelkezik.

Az alperes ügyvédje kijelentette, hogy ügyfele nagyon szeretett volna megjelenni a bíróságon, de személyes családi problémái miatt nem tudott Svájcba repülni. Ám amennyiben a tárgyalást elhalasztanák, az új időpontban már jelen lenne.

A 20min.ch szerint az ügyész ezt az érvelést követve kérte a tárgyalás hat hónapos elhalasztását. Hosszas mérlegelés után Patricia Cornaz elnöklő bíró végül meghozta a döntését:

a tárgyalást egy egyelőre meghatározatlan időpontra, valószínűleg jövőre halasztják.

Erőszak, mint elterelő hadművelet?

A gyanúsított, egy harmincas évei végén járó ausztrál férfi viszonylag ismeretlen. 2019 előtt állítólag sikertelenül próbált kvalifikálni magát a Forma-1-es versenyekre, ugyanakkor jó barátságot ápol Mick Schumacherrel, akivel ugyanazokon a versenyeken indult. Jelenleg doppingvétség miatti eltiltását tölti.

Már az eredeti, svájci cikk alatti kommentekben felbukkant egy név, az egyik hozzászóló szerint ugyanis „az információk alapján egy egyszerű internetes kereséssel kiderül, hogy a pilóta Joey Mawson, aki Mick Schumacherrel versenyzett az ADAC F4-ben”.

Az információt egyébként a Bild is megerősítette, a német lapban az olvasható, hogy

a gyanúsított az ausztrál autóversenyző, Joey M. (29), aki akkoriban barátja volt Schumacher fiának, Micknek, és ideiglenesen a Schumacher-birtokon élt.

Az áldozat Najia B., aki 2020-ig a Schumacher családnál dolgozott, azonban az ő neve sem makulátlan, hiszen korábban azzal vádolták, hogy hanyagul végezte a munkáját és állítólag ő állhatott a tavalyi zsarolási ügy hátterében is, amelyben egy éve három férfi ellen vádat emeltek.

Az ügyészség szerint a családról 900 fényképet, közel 600 videót, valamint Michael Schumacher digitalizált orvosi dokumentációját lopták el, és azzal fenyegetőztek, hogy ha nem fizetnek nekik 15 millió eurót, ezeket mind nyilvánosságra hozzák.

Az ügyben kulcsszereplő lett volna az ápolónő, akivel kapcsolatban azt állították, a kirúgása miatt volt indítéka.

Ráadásul az ügy fővádlottja, a 2021-ig a család szolgálatában álló 53 éves biztonsági őr, Yilmaz T. szerint a nő adta át neki a Schumacherről szóló anyagokat tartalmazó lemezt.

De közben Najia B. a bírósághoz fordult a nemi erőszak ügyében, és orvosi igazolást kapott, amely kimondta, hogy olyan mértékű szociális szorongásban szenved, hogy nem tehet tanúvallomást.

A gubancos bűnügyi sztori (talán) jövőre folytatódik.