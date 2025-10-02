Olyan bejelentést tettek a Forma-1 szervezői, amilyenre még nem volt példa

A Forma-1 történetében először hirdettek ki hőségriadót, írja az Autosport. A mindig embert próbáló Szingapúri Nagydíj következik a versenynaptárban, és a városállamban a 31 Celsius-fokot is meghaladja majd a hőmérséklet szombaton és vasárnap, amin a magas páratartalom csak tovább ront.

A csapatok így választás előtt állnak és két opciójuk van.

Az idén bevezetett szabályok szerint ugyanis ilyenkor a versenyzők hűtőmellényt használhatnak. Mivel a tesztelés során többen is arra panaszkodtak, hogy nem érezték komfortosnak ezt a megoldást, így létezik az a verzió is, hogy nem kell a hűtőmellényt felvenni (saját felelősségre), viszont ilyenkor fél kilogrammnak megfelelő balanszot kell elhelyezni az adott pilóta versenygépén, hogy ne kerüljenek súlyhátrányba azok, akik a mellény mellett döntenek.

A mostani mezőnyből George Russell már tesztelte idén élesben is a Bahreini Nagydíjon a mellényt, ami nemcsak a hőség ellen nyújtott megoldást, hanem elmondása szerint az éberségét is fenntartotta, aminek köszönhette a bravúros második helyét a technikai problémák ellenére is.

Természetesen mindig van mit javítani. De mi, mint csapat, olyan keményen dolgoztunk, és annyira bíztunk a rendszer működésében, hogy ki akartam próbálni. Eddig minden rendben volt vele

– mondta akkor.

Az idén bevezetett Forma-1-es hőségriadó a 2023-as Katari Nagydíj következménye, ami rendesen próbára tette a mezőnyt, többen is rosszul lettek, Esteban Ocon pedig futam közben hányt a sisakjába.