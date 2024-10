Albon eltrafálta lassú ellenfelét, autóját csak a fal állította meg

Russell mögött a Ferrari spanyol pilótája, Carlos Sainz Jr. autózta a második időt, míg a harmadik a japán Cunoda Juki (RB) lett.

It’s quite the impact 😳

Albon happens upon Bearman’s Ferrari at speed, clips the front left and spins into the wall 💥

Both cars will play no further part in the session.#F1 #MexicoGP pic.twitter.com/rPgYMh7G0w

— Formula 1 (@F1) October 25, 2024