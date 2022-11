Daniel Ricciardo jövőre visszatér a Red Bullhoz

A nyolcszoros nagydíj-győztes ausztrál az elmúlt két éven a McLarenben versenyzett, de azt már augusztusban jelezte, hogy távozik a csapattól. A 33 éves sportoló megvizsgált néhány lehetőséget, hogy találjon magának F1-es csapatot, végül úgy döntött, hogy tartalékszerepet vállal a Red Bullnál azzal a céllal, hogy 2024-ben visszatérjen a versenyzéshez.

Ricciardo 2014 és 2018 között már versenyzett az istálló színeiben, nyolc győzelméből hetet ekkor szerzett, és kétszer harmadik lett a világbajnokságon.

Bár a csapat hivatalos bejelentést nem tett, Helmut Marko tanácsadó a Sky Germany csatornának megerősítette mindezt.

Helmut Marko has confirmed to Sky Germany that Daniel Ricciardo will be Red Bull’s third driver next season. pic.twitter.com/PVsUzl2uU7

