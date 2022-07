„Láttam Csout repülni, ijesztő volt” – Russellt hősként ünnepli a Forma-1

Közvetlenül a rajt után hatalmas baleset történt a vasárnapi Forma-1-es Brit Nagydíjon, a versenyt pedig emiatt piros zászlóval félbeszakították.

A legrosszabbul Csou Kuan-jü, az Alfa Romeo kínai versenyzője járt, aki hatalmasat bukott, versenyautója fejjel lefelé repült ki a bukótérbe az első kanyarban. A baleset részese volt a brit George Russell (Mercedes) is, aki végignézte riválisa esését, ezért azonnal kiszállt járművéből, és rohant segíteni.

A Mercedes pilótája bevallotta, hogy a legrosszabbtól tartott, amikor látta, hogy az Alfa Romeo a közönség felé repül.

A súlyos baleset egy többszörös koccanás eredménye volt, Pierre Gasly (Alpha Tauri) nem tudta elkerülni a brit versenyző bal hátsó kerekével való ütközést, ez pedig dominóhatást váltott ki. Russell így már nem tudta irányítani az autóját, nekiütközött Csounak, a kínai pilóta Alfa Romeója pedig szó szerint fejre állva irányíthatatlanul csúszott a gumifal felé, amely előtt még pattant egy nagyot a földön, és végül egy kerítés fogta meg. A versenyt azonnal félbeszakították.

Örülök, hogy Csou jól van a szörnyű baleset után. Ijesztő volt, amikor láttam az autóját repülni. Azonnal rohantam megnézni, hogy jól van-e, mert láttam, hogy a lelátó felé szállt

– nyilatkozta a történtek hatására még mindig idegesen a Mercedes pilótája.

„Most nagyon sok érzelem van bennem. Ez az én hazai versenyem, és izgatott voltam, hogy Silverstone-ban versenyezhetek.”

A Mercedes ugyan megpróbált lobbizni, hogy Russell ott lehessen az új rajtnál, de az erőfeszítés nem járt sikerrel.

Russell ugyanakkor hőssé nemesedett a szurkolók szemében, azzal, hogy Csou segítségére sietett, hatalmas tiszteletet váltott ki a rajongókban.

